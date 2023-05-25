أكد رئيس قسم الدراسات والبحوث بقطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام د.هادي العجمي أهمية توحيد الجهود العربية، لاسيما الإعلامية منها لمواجهة ظاهرة الإرهاب.



جاء ذلك في تصريح أدلى به العجمي لـ (كونا) على هامش أعمال الاجتماع الـ 25 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب برئاسة اليمن ومشاركة ممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية والمؤسسات الممارسة لمهام إعلامية.



وأوضح العجمي أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة ومواجهة الإرهاب ودور الإعلام العربي في التصدي لهذه الظاهرة.



وأشار إلى أنه تم إقرار الاستراتيجية التي أعدتها جامعة نايف للعلوم الأمنية وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب برفع هذه الاستراتيجية إلى اجتماع وزراء الإعلام العرب المقرر عقده الشهر المقبل بالمغرب.



ولفت العجمي إلى أن فريق الخبراء توصل إلى رؤية موحدة من شأنها أن «تفعل دور الإعلام في المواجهة والمبادرة وليس ردة الفعل»، مؤكدا أن الاستراتيجية ستسهم في رسم الخريطة المناسبة لتفعيل الجهود العربية وجعلها أكثر فاعلية وجدوى في هذه القضية التي تهتم بها جميع دول العالم.



وبين أنه سيكون هناك مبادرات عربية واجتماعات لمناقشة الخطة التنفيذية التي سترفع من جامعة نايف إلى الدول الأعضاء خلال أسبوعين، لافتا إلى أن نتائج الاستراتيجية ستظهر على أرض الواقع في مختلف الجوانب وليس الجانب الإعلامي فقط.



وأضاف أنه سيكون كذلك ورش عمل لتدريب وتأهيل الإعلاميين وكوادر التنمية البشرية والاستفادة من الخبرات الإعلامية العربية في توجيه رسائل للنشء والأسرة حول مواجهة ظاهرة الإرهاب.



وأكد العجمي أن «الإعلام الكويتي منفتح على جميع دول العالم وخصوصا الأشقاء العرب وحريص على المشاركة في جميع اجتماعات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب لدعم الجهود وتبادل الأفكار والخبرات الإعلامية».