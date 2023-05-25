عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت خطوات التقديم على طلب تسلم أوامر البناء في مشروع مدينة المطلاع للقطاع N3 من خلال تطبيق «سهل» الحكومي.



وأضافت المصادر، أن خطوات الحصول على مستندات (لمن يهمه الأمر) لاستخراج أوامر البناء عبر الدخول على تطبيق «سهل» واتباع الخطوات التالية:



الذهاب إلى أيقونة الخدمات، واختيار المؤسسة العامة للرعاية السكنية، واختيار خدمات عامة، وطلب تحديث الهاتف، وإدخال رقم الهاتف، وإدخال رقم التحقق «المرسل عبر الهاتف»، واختيار خدمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، واختيار خدمات التوزيع والتوثيق، واختيار طلب تسلم أوامر البناء، والتقدم بطلب الشهادات والكتب اللازمة لتسلم أمر البناء، والموافقة على الشروط والأحكام، وبعد الانتهاء من المعاملة سيصل عبر الهاتف إشعار، واختيار اعتماد الطلب، وتحميل المخطط الخاص بالقسيمة «كروكي الخدمات»، وتحميل شهادة أمر البناء، مع ضرورة الحرص على تحميل المستندات بالشكل الصحيح بصيغة PDF.