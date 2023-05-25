القاهرة - سامي عبدالفتاح



حقق الأهلي انتصاره الخامس تواليا بفوز مستحق على ضيفه إنبي 2-0 مساء الثلاثاء بملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري، رافعا رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة وله 6 مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد إنبي عند 36 نقطة في المركز التاسع.



سجل هدفي الأهلي محمد شريف (29) وأحمد عبدالقادر (35)، ودخل الأهلي المباراة بعد أن بلغ الأسبوع الماضي نهائي دوري أبطال أفريقيا بتجديد فوزه على الترجي التونسي إيابا في نصف النهائي 1-0 بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة ذهابا في تونس، وضرب موعدا في النهائي مع الوداد البيضاوي المغربي في 4 يونيو المقبل ذهابا في القاهرة، وإيابا في 11 منه في الدار البيضاء.



وعقب اللقاء، أعرب المدير الفني للفريق مارسيل كولر عن سعادته بالفوز، وقال ان الفريق أتيحت له أكثر من فرصة لتسجيل أكثر من هدف ومضاعفة النتيجة، مشيرا إلى أنه يسعى لعلاج ظاهرة إهدار الفرص، وأن هذا الأمر يحتاج إلى التركيز والعمل المضاعف.



وأوضح كولر أن قائمة الفريق تضم لاعبين مميزين، وأنه يحاول اختيار التشكيل الأنسب، ويحاول منح بعض اللاعبين راحة إذا استشعر خطورة على أي لاعب من المشاركين في المباريات. وأضاف: «لا أستطيع أن أدفع بلاعب غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة من بداية المباراة، ولكن يتم الدفع به في الوقت المناسب، كما نقوم بتنفيذ سياسة التدوير خلال المباريات من خلال إشراك جميع اللاعبين، ولا يوجد لدي مسمى لاعب أساسي وآخر بديل».



وأكد كولر أنه لا يستطيع أن يحدد من يشارك في المباراة المقبلة، وأنه من المهم أن يرى رغبة من اللاعبين الذين لم يشاركوا للحصول على فرصة خلال المباريات الرسمية من خلال أدائهم في التدريبات، موضحا أنه قد تكون هناك تعديلات في التشكيل لكن وفقا لظروف كل مباراة.



من ناحية أخرى، يخضع الحارس علي لطفي لاختبار طبي اليوم لتحديد مدى احتياجه للراحة والعلاج أو الانضمام للتشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء طلائع الجيش غدا الجمعة في إطار منافسات الدوري وذلك بعد الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية أثناء مباراة إنبي وجعلته يغادر الملعب بقرار طبي ليلحق بزميله محمد الشناوي الذي يعانى من إصابة عضلية هو الآخر، ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيز النشاوى للحاق بالنهائي الأفريقي أمام الوداد المغربي في 4 يونيو.



إلى ذلك، أعلن المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان في تصريحات رسمية أن النادي قد قرر سحب شكواه أمام القضاء في الجلسة القادمة بتاريخ 28 الجاري والخاصة بالطعن على قانونية تشكيل لجنة الانضباط، وذلك على خلفية إصدارها لعقوبة إيقاف نجم الفريق محمود كهربا لـ 12 مباراة وغرامة مليون جنيه بعد شكوى نادي الزمالك.



وقال عثمان ان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قراره بعد دراسة الخطاب المرسل من الاتحاد المصري للمجلس والذي أكد فيه التزامه بلائحة النظام الأساسي وإعادة عرض تشكيل لجنة الانضباط في أقرب اجتماع للجمعية العمومية صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة، وهو ما أكد صحة ادعاء الأهلي ولكن إدارة النادي آثرت ترك الخصومة بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي وأن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط وليس القامات القضائية التي تضمها اللجنة.



وكشفت مصادر عن الخطوات التالية بعد انقضاء الدعوى بعودة ملف عقوبة كهربا إلى لجنة التظلمات التي علقت قرارها مسبقا انتظارا لحكم القضاء الإداري ومن المنتظر أن يتم تخفيض العقوبة والغرامة بشكل كبير.