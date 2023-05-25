أحيا جايسون تايتوم آمال فريقه بوسطن سلتيكس في بلوغ الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عندما قاده إلى الفوز على مضيفه ميامي هيت 116-99 الثلاثاء في رابع مواجهات نهائي المنطقة الشرقية.



وسجل تايتوم 33 نقطة مع 11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، مساهما في الفوز الأول لسلتيكس على ميامي في الدور النهائي للمنطقة الشرقية ومقلصا الفارق إلى 1-3.



ويدين سلتيكس أيضا بفوزه إلى لعبه الجماعي، حيث نجح خمسة لاعبين آخرين في تسجيل أكثر من 10 نقاط في مقدمتهم جايلن براون (17) وديريك وايت (16) والبديل غرانت وليامس (14 مع ست متابعات).



وسجل آل هورفورد 12 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف ماركوس سمارت 11 نقطة مع ست تمريرات حاسمة.



وكان سلتيكس، وصيف المنطقة الشرقية ووصيف بطل الدوري الموسم الماضي، بحاجة الى الفوز للابقاء على آماله في المنافسة بعدما خسر المباريات الثلاث الاولى امام هيت بينها المباراتان الاولى والثانية على ارضه، ويبقى أنه على الأقل تفادى خروجا مذلا أمام منافسه.



ويدرك سلتيكس، الذي يستضيف المباراة الخامسة على أرضه الخميس، أنه مطالب بالفوز بجميع المباريات المتبقية لبلوغ الدور النهائي، علما أنه لم يسبق لأي فريق أن قلب الطاولة في 150 محاولة بعد خسارته المباريات الثلاث الأولى في تاريخ الدوري.



وقال تايتوم «لم نفكر هذه الأمسية في الفوز بأربع مباريات على التوالي، كنا نحاول فقط إنقاذ موسمنا والفوز هذا المساء وفعلنا ذلك».