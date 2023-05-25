يعتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، القادم إلى نادي النصر بصفقة خيالية، ان الدوري السعودي لكرة القدم «سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، واللاعبين والبنية التحتية».



وقال أفضل لاعب في العالم خمس مرات بعد تسجيله هدف الفوز للنصر على الشباب 3-2 في مباراة جماهيرية في الرياض ضمن الدوري السعودي، قلب فيها «العالمي» تأخره بهدفين، «الدوري السعودي يتحسن، العام المقبل سيكون افضل بعد، خطوة بخطوة، أعتقد أن هذا الدوري سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، واللاعبين والبنية التحتية»، مضيفا: أعتقد أن هذا البلد يملك إمكانات مذهلة، وشعبا رائعا، والدوري سيكون رائعا برأيي.



ورغم فوزه التاسع عشر هذا الموسم في 28 مباراة، بقي النصر ثانيا بفارق ثلاث نقاط وراء الاتحاد الفائز على الباطن 1-0.



ويحتاج الاتحاد إلى فوز واحد في مباراتيه الأخيرتين لانتزاع اللقب الأول في الدوري منذ 2009، وارسال رونالدو خالي الوفاض في موسمه الأول مع فريق العاصمة.