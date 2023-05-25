انشغلت أوساط كرة السلة الأميركية والعالمية بتفسير تلميح نجم لوس أنجيليس ليكرز ليبرون جيمس حول إمكانية اعتزاله في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد خسارة فريقه نهائي المنطقة الغربية أمام دنفر ناغتس بنتيجة قاسية 0-4.



هل الأمر متعلق بالتعب البدني والذهني بعد بلوغ اللاعب الثامنة والثلاثين من عمره، أم انه أراد الضغط على ناديه من أجل تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل؟



أسئلة كثيرة قد يرد عليها ليبرون في الأيام القليلة المقبلة لدى اجتماعه بالمدير العام لليكرز روب بيلينكا الذي قال أمس الاول: «سنتكلم مع ليبرون في الأيام المقبلة. نتطلع قدما إلى هذه المحادثات معه. لقد أعطى كرة السلة أكثر من أي شخص آخر، وعندما تفعل ذلك تملك حق القرار عما إذا كنت تريد أن تعطي أكثر. بطبيعة الحال، نتمنى أن يستمر في مسيرته»، مؤكدا جدية مقاربة ناديه لهذه المسألة.



وكان ليبرون آثار زوبعة في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة الرابعة ضد دنفر بقوله متحدثا عن مستقبله: «سنرى. سنرى ما سيحدث في المستقبل. لا أعرف. لدي الكثير لأفكر فيه لأكون صادقا. فقط بالنسبة لي شخصيا للمضي قدما في لعبة كرة السلة، لدي الكثير للتفكير به».



وكان الموسم المنتظم مخيبا للآمال بالنسبة إلى ليكرز لاسيما في ظل الإصابات المتكررة لأبزز نجومه وعلى رأسهم ليبرون وانتوني ديفيس، وكان في إحدى الفترات يحتل المركز الثالث عشر وبعيدا جدا عن بلوغ الأدوار الإقصائية (بلاي اوف)، لكن المستوى تحسن في أواخر الدوري المنتظم ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية، حيث أزاح ممفيس غريزليز وغولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي تباعا قبل أن يسقط أمام دنفر.



وردا على سؤال حول رأيه بشأن الموسم بعدما بات أفضل هداف في تاريخ الدوري، قبل أن يقود ليكرز إلى نهائي المنطقة الغربية برغم تواضع نتائجه في الدوري المنتظم، قال جيمس إن الموسم كان «صعبا».



وأردف جيمس الذي سجل 40 نقطة في خسارة فريقه الرابعة تواليا أمام دنفر 111-113: «لا أعرف. أعتقد أن الأمور كانت جيدة. لا أحب القول إنه كان موسما ناجحا لأنني لا ألعب سوى للفوز بالبطولات في هذه المرحلة من مسيرتي».



رسالة إلى ليكرز



يعتبر المعلق في شبكة «اي اس بي ان» ستيفن سميث ان ليبرون يشكو من عدم إحاطته بلاعبين جيدين قادرين على المنافسة على اللقب بقوله: «لقد قام بعرض رائع ولم يحصل على مساعدة إلا في حدها الأدنى».



وأضاف: «لا أحد يمكنه أن يقنعني بأن هذا الأمر لم يكن عاملا في التصريحات التي أدلى بها. جيمس يتساءل عما يمكن لليكرز أن يحققه. بالنسبة إليه، فإما التتويج باللقب أو لا شيء».



أما لاعب كرة السلة السابق والمعلق في الشبكة الأميركية ذاتها جاي جاي ريديك، فاعتبر بان تلميح ليبرون إلى الاعتزال هو رسالة ألي النادي بضرورة تعزيز صفوفه وقال في هذا الصدد: «كونه رياضيا، ثمة لحظة تبدأ فيها بالتساؤل عن قدراتك البدنية. ربما وصل إلى هذه اللحظة. هل يدفعه ذلك إلى الاعتزال؟ كلا، بالتأكيد كلا. ليبرون هو اكثر الرياضيين الذي يفكرون قبل اتخاذ اي قرار. كل ما يقوم به لديه هدف معين وهنا يحاول الضغط على ليكرز لكي يعزز صفوفه».



ويرتبط ليبرون لعقد لموسمين إضافيين مع ليكرز علما بأن الموسم الثاني اختياري، الأول مقابل 47 مليون دولار والثاني مقابل 50 مليونا، لكنه لطالما ردد انه يحلم باللعب مع أو ضد نجله بروني الذي يستهل موسمه في صفوف جامعة لوس انجيليس تمهيدا لدخول الدرافت في دوري أن بي ايه موسم 2024-2025.