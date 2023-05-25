اتفقت جمعية المهندسين الكويتية والسفارة اليابانية لدى الكويت على التعاون لإقامة فعاليات مشتركة في مجالات العمل الهندسي وخاصة البرامج التدريبية والمحاضرات والندوات حول التكنولوجيا الهندسية المستخدمة في أية مشاريع تنفذها الشركات اليابانية في الكويت.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمعية م.فيصل العتل لسفير اليابان لدى الكويت ياسوناري مورينو مع الباحث في السفارة اليابانية يوسوكي مكايدي بمقر الجمعية، وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ومن جهته، أثنى السفير مورينو على جهود الجمعية وتعاونها، مبديا إعجابه بأنها تضم كل المهندسين العاملين في الكويت دون النظر إلى الجنسية، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الكويت في غير مجالات النفط والغاز.



وأضاف مورينو أن زيارته الأولى لجمعية المهندسين هدفت الى التعرف على أفاق التعاون وآليات اعتماد المهندسين، مشيرا إلى أن الشركات اليابانية حاليا تعكف على تطوير مخططات بعض المشاريع والمدن السكنية وتستعد للمشاركة في إصلاح الطرق بالكويت.