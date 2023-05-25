أعلنت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم عن إطلاق الحملة الإلكترونية التوعوية الإرشادية «وجهني» اليوم الخميس عبر الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستهدف الحملة الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البعثات الخارجية.



وأشارت الملحم في تصريح صحافي أن الحملة تأتي في إطار حرص الوزارة على توعية وإرشاد الطلبة وأولياء أمورهم لشروط ومتطلبات وآلية التقديم للبعثات الخارجية قبل إعلان خطة الابتعاث للعام الدراسي 2024/2023، كما تهدف إلى توجيه الطلبة للالتحاق بالجامعات المميزة بالتعاون مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



وأضافت ان الحملة تأتي للعام الثاني على التوالي من خلال خطة عمل ممنهجة بإشراف وتنفيذ المستشار الإعلامي للوزير والفريق الإعلامي وبمشاركة إدارة البعثات قسم التوجيه والإرشاد في الوزارة وانطلاقا من حرص الوزارة على مد جسور التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في الدولة وذلك لتعزيز الهدف المنشود من الحملة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور ستتواجد حملة «وجهني» في مجمع الأفنيوز من يوم 28 مايو إلى 1 يونيو.



ودعت الطلبة الراغبين في الابتعاث الخارجي وأولياء الأمور ممن لديهم أي استفسارات عن البعثات الخارجية إلى زيارة مقر الحملة من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء.