عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، عن فتح باب لجان المقابلات الخاصة بفئة مدير ومدير مساعد لمرحلة رياض الأطفال، والتي توقفت منذ فترة تجاوزت العامين، حيث تعمل الوزارة على تسكين الشواغر بهذه المرحلة المهمة.



وكان رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي دعا في كتاب وجهه لوزير التربية، إلى ضرورة فتح باب المقابلات لهذه الفئة.



وقال الهولي في الكتاب، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: في إطار حرص جمعية المعلمين على تعزيز مجالات التعاون المستمرة بكل ما يخص العملية التعليمية والتربوية، وفي إطار الحفاظ على حقوق ومكتسبات أهل الميدان التربوي، نود أن نقترح عليكم عقد لجان مقابلات خاصة بفئة مدير ومدير مساعد بمرحلة رياض الأطفال خاصة مع عدم وجود ما يمنع من عقد لجان المقابلات لتلك الفئة.



وأضاف الهولي: يأتي هذا المقترح انطلاقا من أهمية تسكين هذه الوظائف وأثرها على استقرار المدارس للعام المقبل، آملين اهتمامكم المعهود وموافقتكم على المقترح لنسهم في تطوير العملية التربوية والتعليمية.