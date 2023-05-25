تفخر صناعات الغانم «مجموعة قتيبة الغانم»، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة بالإعلان عن افتتاح أحدث معارض «إكسايت» في مول الخيران «قلب الجنوب» وهو المشروع العقاري المميز التابع لشركة تمدين العقارية في مدينة صباح الأحمد البحرية، حيث تعزز هذه الإضافة المكانة الرائدة لـ «إكسايت» كأبرز شركة إلكترونيات في الكويت، حيث يعد هذا المعرض الـ 46 للشركة.



ويغطي المعرض الجديد مساحة 1200 متر مربع، ويوفر تجربة معززة للعملاء في المناطق الجنوبية للكويت، التي تشهد نموا سريعا مع زيادة المشاريع السكنية والتجارية هناك، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة.



وأقامت الشركة حفل افتتاح للمعرض أمس بحضور ممثلين عن شركة صناعات الغانم، شركة تمدين العقارية، وشخصيات مؤثرة من وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وسائل الإعلام المحلية.



حلة جديدة



ويستقبل المتجر الجديد لـ«إكسايت» الزوار بتصميمه الحديث الذي يتبع الهوية البصرية المطورة لعلامة إكسايت التجارية، ويخلق جوا ترحيبيا يعكس التزام إكسايت بالجودة والجمال، حيث يوفر تصميم المعرض المدروس بعناية تجربة تسوق شاملة في بيئة مريحة لاكتشاف المنتجات بكل سهولة.



ويضم المعرض تشكيلة واسعة من أكثر من 300 علامة تجارية عالمية للإلكترونيات، والتي تشمل الهواتف المحمولة، والساعات الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وملحقـــات تكنولوجيـــا المعلومات، ومعدات البيت الذكي، وتكنولوجيا الألعاب، ومستلزمات العناية بالشعر، وأجهزة المطبخ، وغير ذلك الكثير، وتلتزم «إكسايت» بتقديم أحدث تجربة في المتجر، تتضمن عروضا للمنتجات والعلامات التجارية الحياتية، كل ذلك موجه نحو تبسيط رحلة التسوق للعملاء.



خدمات وحلول متقدمة



مواكبة للعصر الرقمي، تقوم «إكسايت» بشكل مستمر بتعزيز منصاتها الرقمية، والتي تضم موقع ويب مصمما بأسلوب يضمن التصفح السلس، وتطبيقات للهواتف الذكية لنظامي التشغيل آندرويد وiOS، وتمكن هذه التحديثات الرقمية العملاء من التسوق بسهولة وأريحية، وتعكس التزام «إكسايت» الثابت بتحسين تجربة العملاء بشكل مستمر.



وإدراكا لاحتياجات العملاء المتنوعة، تقدم «إكسايت» حلول توصيل مختلفة، تتيح للعميل جدولة تاريخ ووقت التوصيل المناسب للبضاعة المشتراة، وبالنسبة للسلع الصغيرة التي تضم أجهزة الهواتف المحمولة وألعاب الفيديو والإلكترونيات الصغيرة التي لا تتطلب تركيبا، تقدم «إكسايت» خدمة التوصيل السريع في غضون 3 ساعات وخدمة التوصيل السريع في غضون ساعة واحدة، متاحة على مدار الساعة، لضمان تسلم العملاء للسلع المطلوبة بسرعة، كما تتوافر خدمات التسلم من أي من معارض إكسايت في الكويت، بما في ذلك 11 معرضا تعمل على مدار الساعة.



وتقدم إكسايت باقات XCare للكفالة الإضافية على المنتجات التي تبيعها، تمتد لـ 5 سنوات لضمان أن تكون تجربة العملاء مريحة مع توفير الحماية الإضافية، وتفخر الشركة بتقديم تشكيلة واسعة من منتجات وانسا وEQ، وهي العلامات التجارية الخاصة بها، مؤكدة بذلك التزامها بتلبية احتياجات عملائها المتنوعة والتي تعكس سياسة الشركة التي تتمحور حول العميل.



المبادرات الإنسانية



وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، تلتزم «إكسايت» بتمكين الأسر المتعففة في الكويت من خلال تقديم الإلكترونيات الأساسية، وأجهزة المنزل، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، تهدف إكسايت إلى تحسين حياة الأفراد في هذه المجتمعات، وتركز جهودها بشكل خاص على دعم التعليم للأشخاص المحتاجين بهدف تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز فرص التعليم وبالتالي العمل.



اسم موثوق



مع إرثها العريق، تفخر «إكسايت» بأنها تحظى بثقة عملائها في جميع أنحاء الكويت، وبكونها جزءا من كل بيت من خلال تقديمها مجموعة متنوعة من المنتجات الموثوقة من أفضل العلامات التجارية الدولية، وملتزمة بخدمة العملاء المتميزة، تهدف إكسايت إلى إثراء تجربة عملائها من خلال مواكبة احتياجاتهم وتقديم خدمة ما بعد البيع ترقى لتوقعاتهم.



ويعزز افتتاح المعرض الجديد لـ «إكسايت» في مول الخيران مكانة إكسايت كأبرز شركات الإلكترونيات في الكويت، ويعكس هذا الافتتاح مع سياسة الشركة المستمرة لمواكبة أحدث التطورات في قطاع الإلكترونيات وتقديم أجود العلامات العالمية في قطاع الإلكترونيات، سياسة راسخة للشركة تتمحور حول الجودة، والراحة، ورضا العملاء أولا وأخيرا.