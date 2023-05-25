برعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبــدالفتـــاح السيســـي، شارك الصندوق الكويتي للتنمية في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المنعقدة بمصر ممثلة في مجموعة بنك التنمية الأفريقي، حيث انطلقت أعمال الاجتماع السنوي الثامن والخمسين لمجلس محافظي البنك والاجتماعات التاسعة والأربعين لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 الجاري.



ويتمـثـــل مـوضــوع الاجتماعات السنوية لعام 2023 في «تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا»، ليكون إطارا لمحافظي مجموعة البنك من أجل تبادل خبراتهم في تحفيز التمويل الخاص محليا ودوليا، وتسخير رأس المال الطبيعي لسد فجوة تمويل المناخ وتعزيز الانتقال نحو النمو الأخضر في أفريقيا.



هــذا، وشـــارك في الاجتماعات المدير العام بالوكالة وليد شملان البحر والمحافظ المناوب للكويت ووفد الصندوق المرافق.