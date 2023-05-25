حنان عبدالمعبود



أعلنت شركة معرض الكويت الدولي أمس انطلاق فعاليات معرض الذهب والمجوهرات العالمي الـ 19 على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف بمشاركة أكثر من 190 شركة محلية ودولية ويستمر حتى الـ 29 من الشهر الجاري.



وقالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في «الكويت الدولي» باسمة الدهيم في بيان صحافي إن المعرض يهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على دعم الصناعة المحلية للمجوهرات وتعزيز قدرات المصممين الكويتيين في هذا المجال، وذلك من خلال عرض تصاميمهم ومنتجاتهم للجمهور وإبرازها في الحدث.



وأضافت الدهيم ان الحدث أضحى وجهة مميزة للزوار وينظم من قبل شركة معرض الكويت الدولي سنويا مستقطبا العديد من الشركات الدولية المشاركة عبر مختلف البلدان منها الإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا والهند وتركيا ولبنان وهونغ كونغ وتايلند ما يساهم أيضا في تعزيز التبادل التجاري بين الدول.



وأشارت إلى ان المعرض يسعى إلى تعزيز الابتكار والإبداع في صناعة المجوهرات وتعزيز قدرات المصممين المحليين وتوفير الفرص لعرض التصاميم والتعرف على كل ما هو جديد في الصناعة العالمية الخاص بالمجوهرات، متوقعة أن يجذب الحدث العديد من الزوار في البلاد ما يعزز مكانة الكويت كوجهة رئيسية لصناعة المجوهرات في المنطقة.



وذكرت أن استقطاب الشركات تحت منصة واحدة فرصة للزوار والمشترين من داخل الكويت وخارجها للتعرف على آخر تطورات صناعة الذهب والمجوهرات والحلي فضلا عن إتاحة العروض بأسعار مناسبة وضمان الجودة والمطابقة.



ويشكل معرض الذهب والمجوهرات العالمي في صالة رقم 4 بمنطقة مشرف منصة مهمة للتعرف على الاتجاهات العالمية في صناعة المجوهرات والتصاميم الحديثة والفرص الاستثمارية في هذا المجال ويعد فرصة أيضا للشركات المشاركة للتفاعل مع الجمهور وتعريفهم بتاريخ وثقافة هذه الصناعة.



وتبدأ مواعيد الزيارة للمعرض الذي يشغل مساحته نحو 10 آلاف متر مربع يوميا على فترتين صباحية ومسائية ويمثل بنك برقان الجهة الراعية للمعرض وتشمل معروضاته المصوغات الذهبية والفضية والمجـوهـــرات والألمــاس والأحجار الكريمة واللــؤلؤ الطبيعي.