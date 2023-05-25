ترأس وكيــــل وزارة الداخليــة الفريــق أنور البرجس أمس الأربعاء اجتماعا تنسيقيا بحضور الوكلاء المســـــــــاعدين والمديرين العامين لبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الأمة المقررة في 6 يونيو المقبل.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعــــلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي إن الفريق البرجس استمع خلال الاجتماع إلى المتطلبات من الكوادر البشرية والفنية الخاصة بالتواجد الأمني في المقار الانتخابية من أجل تقديم جميع التسهيلات للناخبين وتأمين العملية الانتخابية بشكل عام.



وأوضح البيان أنه تم بحث سبل معالجة السلبيات التي رصدت في الانتخابات السابقة ودور كل وحدة أمنية في تنفيذ المهام الموكلة إليها والمسؤوليات المنوطة بها بما يحقق الهدف المنشود وهو إظهار الصورة الديموقراطية الحقيقية للكويت.



وذكــــر أن الفريـــــق البرجس نقل تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليــة ووزير الدفــاع بالوكالــة الشيخ طلال الخالد، مؤكدا حرصه على متابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات البرلمانية.



وأضاف البيان أنه طالب القيادات الأمنية بمواصلة العمل بنفس العطاء المتميز لتأمين الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة والحرص على أن تكون الأجهزة الأمنية على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات بما يوفر الطمأنينة لجميع الناخبين والمرشحين.