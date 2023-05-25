أعلنت بلدية الكويت امس الموافقة على 48 ترخيصا للمقرات الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الأمة 2023.



وقالت إدارة العلاقات العامة في البلدية في بيان صحافي إنه تم ترخيص 22 مقرا بمحافظة العاصمة وترخيص



18 مقرا بحولي و3 تراخيص بالأحمدي و5 بالفروانية.



وأكدت أن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية جاءت في إطار تطبيق أحكام القانون بإزالة إعلانات المرشحين المخالفة في الشوارع الرئيسية والمعلقة على المنازل.



وأوضحت أن الجولات أسفرت عن إزالة 20 إعلانا مخالفا وتوجيه إنذارين بمنطقة خيطان والرحاب والفردوس.



ولفتت إلى مواصلة المفتشين لجولاتهم الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور داعية المرشحين إلى الالتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة.