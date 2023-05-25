يجب أن تكون لدى الحكومة نظرة جدية في توجيه الدعوم توجيهاً مباشراً للمواطن لكي يستفيد منها



قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة مهند الساير إنه من 70 إلى 80% من الشعب الكويتي يسكن بالإيجار، وأن 94 ألف أسرة تعاني من ضيق السكن في دولة من أغنى دول العالم. وأضاف أن الكويت من أكثر دول العالم التي تصرف على التعليم، مشيرا إلى أن تكلفة الطالب الكويتي تقارب 5000 دينار، بالمقابل لا يوجد تحصيل علمي جيد. وذكر الساير أن هناك المليارات تدفع على الدعوم، متسائلا: هل هذه الدعوم المقدمة تذهب للمواطنين والمستحقين أم لا؟ ومتى تكون لدى الحكومة نظرة جدية في توجيه الدعوم توجيها مباشرا للمواطن لكي يستفيد منها؟



وبشأن جرائم الرأي، قال الساير: إن هناك لبسا حينما يثار أن جرائم الرأي أكثر خطورة من جرائم القتل، مبينا أن هذا المعيار خاطئ.



وبشأن المعاشات الاستثنائية للوزراء، قال الساير: «إنه بشخطة قلم تزاد المعاشات الاستثنائية إلى 6000 دينار، وعندما نطالب بزيادة المتقاعدين 20 دينارا، يخرج وزير المالية ويشرح على المنصة 6 ساعات ويتحدث عن الجز في الميزانية وشح السيولة».