الرياض - خالد المصيبيح



استمر الوضع في الدوري السعودي على ما كان عليه قبل الجولة 28، حيث لم يحسم لقب الدوري السعودي بين طرفي المنافسة الاتحاد والنصر، إذ حقق الاتحاد في جدة الفوز على الباطن الذي تأكد هبوطه للدرجة الأولى بهدف وحيد ومبكر سجل في الدقيقة 10 عن طريق لاعبه البرازيلي رومارينهو ما تسبب في وضع جماهير الاتحاد المحتشد يديها على قلبها لمدة تجاوزت 80 دقيقة خشية خطف الباطن لهدف التعادل، وبذلك رفع الفريق رصيده إلى النقطة 66 بفارق 3 نقاط فقط عن النصر الثاني.



وفي الرياض، كان الجمهور على موعد مع مباراة دراماتيكية، حيث أحبط النصر جمهوره الغفير في الشوط الأول عندما تأخر أمام الشباب بهدفين عن طريق جوانكا احدهما من ضربة جزاء، إلا أن منعطف المباراة الأهم كان تقليص الفارق بهدف البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الأخيرة، ومن ثم دخل «العالمي» الشوط الثاني وسط إصرار على تغيير النتيجة وهو ما تحقق له حيث أدرك عبدالرحمن غريب التعادل في الدقيقة 50 وبعده بـ 9 دقائق رجح البرتغالي كريستيانو رونالدو كفة فريقه بهدف ثالث على طريقة «الدون» بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليحافظ بعدها لاعبوه على تقدمهم حتى النهاية.



وفي الأحساء، تمسك العدالة بحظوظه في البقاء بعد فوز تاريخي على الهلال بهدفين دون مقابل، ليبقى الصراع على مرافقة الباطن لدوري الدرجة الثانية محصورا بين فرق الخليج والعدالة والفيحاء والوحدة وهو ما ستحدده الجولتان الأخيرتان من الدوري السعودي.