قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عدم إقالة وزيرة الدولة للشؤون الداخلية سويلا بريفرمان بسبب طريقة تعاملها العام الماضي مع ارتكابها لمخالفة سرعة. وقال سوناك لبريفرمان في خطاب رسمي إن تصرفها لم يصل إلى حد مخالفة قواعد العمل الوزارية ولن يخضع لمزيد من التحقيقات. وتابع قائلا: «وفقا لما أدركتيه كان من الممكن اتباع تصرف أفضل لتجنب تصور التصرف بشكل غير لائق». وكانت صحيفة «صنداي تايمز» ذكرت أن بريفرمان طلبت من مسؤولين حكوميين مساعدتها في ترتيب دورة خاصة للتوعية بالقيادة لمنع أن يصبح انتهاكها للسرعة معروفا للعامة. وقالت الوزيرة أمام البرلمان في جلسة استماع مؤخرا: «الصيف الماضي كنت مسرعة. يؤسفني ذلك. دفعت الغرامة وأخذت العقوبة. ولم أحاول في أي وقت التهرب من العقوبة».