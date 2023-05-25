تستقبل لندن ككل عام معرض تشيلسي الشهير للأزهار الذي افتتح الثلاثاء ويستمر حتى السبت، فيما تتميز نسخة هذه السنة بأن نسبة النساء ضمن المتنافسين على الميداليات الممنوحة في هذا الحدث البريطاني أعلى من تلك الخاصة بالرجال.



ويتوقع أن يحتضن المعرض الذي يضم حدائق مذهلة نحو 145 ألف زائر. وكان الملك تشالز الثالث زاره الاثنين برفقة الملكة كاميلا، وسجل كذلك حضور أميرة ويلز كيت ميدلتون.



وبينما كانت النساء في العام 2013 يشكلن 27% من المرشحين لنيل الميداليات في هذا الحدث، ارتفعت نسبة مشاركتهن إلى 58% هذا العام، ووصلت إلى 100% في فئة «شرفات وأوان» التي استحدثت عام 2021 لتسليط الضوء على المواهب الجديدة من خلال مشاريع أقل تكلفة من الحدائق الرئيسية التي تقف وراءها جهات راعية ويشتهر المعرض بها. وتشير المسؤولة عن المكتبات والمعارض في الجمعية الملكية للبستنة فيونا ديفيسون إلى أن «الرجال كانوا عادة يسيطرون على مجال البستنة، وفي أحسن الأحوال قد يشكل هواية لبعض النساء الغنيات لكنه حتما لم يكن مهنة لهن». يحتفي معرض تشيلسي للأزهار هذا العام بثمانية من الرائدات البستانيات المنسيات منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى، من خلال تصميم من الأزهار مستوحى من يين ويانغ، «في مؤشر إلى كيف يمكن للمرأة أن تجسد النعومة والقوة»، على ما توضح المسؤولة عن هذا التصميم بوليانا ويلكينسون. أما المزروعات، فمستوحاة من منزل ريفي تقليدي وتولت إنتاجها نساء.