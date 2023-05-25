أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس تعرض طائرة مسيرة تابعة له لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية. وقال الجيش في بيان ان «نيران المدافع الرشاشة لجيش الدفاع الإسرائيلي وجهت نحو المنطقة التي انطلقت منها الأعيرة النارية، وأكملت الطائرة المسيرة مهمتها بنجاح ولم تصب بأي أضرار».



بدوره، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي ادرعي كتب عبر حسابه بموقع «تويتر»، انها كانت تقوم بمهمة جمع معلومات اعتيادية، وأن قوات الجيش ردت «بإطلاق نيران أسلحة رشاشة نحو المنطقة التي رصد منها إطلاق النار».