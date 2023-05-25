بعد قرار الحكومة السماح بتصدير الثوم والبطاط بدعوى وجود فائض في الإنتاج، بدأت أصوات مواطنين سوريين تتعالى حيث وصل سعر كيلو الثوم في أسواق ريف دمشق الغربي أمس الى 8000 ليرة وسط مخاوف من أن تحذو البطاط حذوه.



وقالت صحيفة «الوطن» إن الأسعار مرشحة للزيادة متجاوزة كل التوقعات والتطمينات التي قدمتها الحكومة بأن الأسعار لن ترتفع والمادة لن تفقد من الأسواق بعد قرار السماح بتصدير 5000 طن. واشتكى المواطنون من الارتفاع الكبير لأسعار الثوم حيث كانت المادة تباع بـ 2000 ليرة للكيلو، ثم ارتفع السعر يوم الاثنين الماضي إلى 5000 ليرة والثلاثاء إلى 6000 واليوم الأربعاء 8000 ليرة، مع انخفاض بالكميات المطروحة بالأسواق.