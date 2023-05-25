في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على إطلاع العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية المصممة لتلبية احتياجات جميع الفئات، فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، يتواجد البنك في مجمع الأفنيوز اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 من خلال جناح يقيمه البنك في غراند بلازا بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك التجاري الكويتي.



هذا، وقد يستقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد المجمع للإجابة عن أي استفسار لديهم حول مزايا حسابات البنك التجاري الكويتي والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع التي يقدمها البنك لعملائه والتي تمنحهم مزايا استثنائية منها دخول قاعات الانتظار في المطارات والحصول على خصومات عديدة لدى منافذ البيع والمتاجر المشاركة في العروض الترويجية التي يحرص البنك على توفيرها لحاملي بطاقاته المصرفية التي تناسب جميع شرائح العملاء.



كما يتواجد فريق الخدمات المصرفية الشخصية للجواب عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.