

أعلنت شركة Ooredoo الكويت عن إطلاق ميزة «الدفع الذكي» المرتقبة على تطبيق Ooredoo وصممت هذه الإضافة المبتكرة بهدف تحويل الطريقة التي يدير بها العملاء حساباتهم من خلال توفير حل سهل ومناسب لهم لدفع الفواتير بسهولة أكبر وفي الوقت المحدد.



ومع إطلاق هذه الميزة، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بتجربة سلسة لدفع الفواتير بدون متاعب أو قلق من نسيان موعد السداد وتعليق الخدمة بسبب انشغالهم بالمهام اليومية المزدحمة.



وقال المدير الرقمي في قسم القنوات الرقمية هشام النخيلان إنه لمواكبة المستجدات الرقمية في قطاع الاتصالات، والتغيرات في سلوك المستهلك الحديث، أصبح من الضروري إطلاق حلول سهلة وآمنة للعملاء، تلبية لاحتياجاتهم، ولإتمام جميع المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الساعة.



وأضاف: بصفتها المزود الرائد لشبكات الهاتف المحمول في الكويت، تولي Ooredoo الكويت الأهمية بشكل دائم لتقديم حلول رقمية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. من خلال تقديم ميزة «الدفع الذكي» ومجموعة متنوعة من خيارات الدفع، تهدف الشركة إلى مواكبة توجهات السوق وتقديم تجربة دفع سهلة ومريحة لعملائها.



وتقدم ميزة «الدفع الذكي» خدمة حصرية لمستخدمي تطبيق Ooredoo من عملاء الدفع الآجل، حيث تمكنهم هذه الخدمة بمجرد إصدار الفواتير الشهرية، تقوم ميزة «الدفع الذكي» بمعالجة الدفع تلقائيا وبالتالي تتجنب تأخير الدفع الناجم عن نسيان موعد سداد الفواتير المستحقة.



بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع العملاء بحرية اختيار وتفعيل ميزة «الدفع الذكي» على واحد أو أكثر من خطوط الدفع الآجل، مما يوفر لهم أقصى درجات المرونة والتحكم.



من خلال إتمام الدفعات الشهرية بشكل أوتوماتيكي، تضمن Ooredoo الكويت تقديم خدمة متواصلة، مما يحد من انزعاج العملاء الناتج عن انقطاع الخدمة. تتميز صفحة «الدفع الذكي» بسهولة الاستخدام ما يوفر للعملاء راحة البال عند دفع الفواتير.



ويمتد تفاني الشركة في تقديم تجربة رقمية استثنائية لعملائها إلى ما هو أبعد من ميزة الدفع الذكي، إذ يوفر تطبيق Ooredoo خيارات دفع متنوعة، بما في ذلك الدفع من خلال «الكي-نت» والبطاقات الائتمانية وأميركان إكسبرس وApple Pay وGoogle Pay والدفع عن خلال القسيمة، مما يوفر للعملاء المرونة في إمكانية اختيار طريقة الدفع المفضلة لديهم.