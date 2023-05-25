افتتحت شركة الاتصالات الكويتية stc مؤخرا أحدث فروعها الذكية الرئيسية في الخيران، حيث يهدف الفرع إلى الاستفادة من حلول وخدمات شركة stc المبتكرة لتزويد العملاء بتجربة استثنائية ومميزة. من خلال دمج الحلول الرقمية والذكية، يتماشى فرع الخيران بسلاسة مع استراتيجية stc المؤسسية، مما يلبي ويثري احتياجات الحياة العصرية والرقمية المتنوعة لقاعدة عملائها.



ان فرع الخيران الذكي هو أول فرع اتصالات يتم افتتاحه في هذه المنطقة لخدمة العملاء والمناطق المجاورة أيضا وقد تم تصميم الفرع لتقديم تجربة عملاء سلسة وسريعة وفعالة تجمع بين الميزات المبتكرة والحلول المريحة. ومن خلال زيارة الفرع، سيتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات من خلال موظفي stc، والشاشات التفاعلية.



وتعليقا على الافتتاح، قال م.عامر عطوي، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: نفخر بإطلاق فرع رئيسي آخر، مصمم بدقة لإعطاء الأولوية لتجربة تركز على العملاء وعلى تسهيل الوصول إلى أحدث منتجاتنا وخدماتنا وعروضنا في منطقة الخيران سريعة التطور، كما يمثل افتتاح فرع الخيران الذكي علامة فارقة في رحلة نجاح stc على مر السنوات الماضية، مما يدل على تفاني الشركة في تقديم حلول مبتكرة وتبني أحدث التطورات التكنولوجية لخدمة عملائها بشكل أفضل. ومع افتتاح فروعنا الرئيسية الجديدة، مثل فرع الخيران، فإننا ملتزمون بتوفير رحلة تسوق مبسطة وشخصية، وتمكين العملاء من إدارة حساباتهم، ومعرفة المزيد عن إصداراتنا وعروضنا الترويجية بدعم من موظفينا في الوقت الذي يناسبهم.



وأضاف: سواء كان ذلك عبر فروعنا أو منصاتنا الرقمية أو مركز الاتصال، فإن هدفنا الرئيسي المتمثل في تقديم تجربة استثنائية لعملائنا لايزال ثابتا، وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا المؤسسية، التي تقوم على تعزيز عروضنا الحصرية والحملات الترويجية، وتعزيز شبكة 5G لدينا، وتوفير مجموعة واسعة من الحلول بأسعار تنافسية، وعن طريق التواصل مع عملائنا من خلال أساليب مبتكرة، نحن في وضع أفضل لفهم خيارات نمط حياتهم العصرية والمتطورة لتخصيص عروضنا بطريقة تمنح قيمة مضافة إلى أسلوب حياتهم.