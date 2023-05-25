

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن جاهزيته لبدء عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال عبر طرح 428.571.429 سهما، بقيمة 60 مليون دينار، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.



وتأتي هذه الزيادة في رأس المال تماشيا مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطور والنمو في عملياته، علما أن البنك سوف يستخدم عوائد هذه الزيادة في تدعيم نسب رأس المال الرقابي للبنك، بالإضافة الى أنه يعتبر عاملا مساعدا لضخ استثمارات إضافية في تطوير بنية البنك الرقمية وبالتالي تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة.



وينطلق الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، ويستمر لمدة خمسة عشر يوما، حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 (مشمولا)، بسعر اكتتاب يبلغ 140 فلسا للسهم الواحد (القيمة الاسمية 100 فلس وعلاوة الإصدار 40 فلسا). وقد قام البنك بتعيين «كامكو إنفست» وكيلا للاكتتاب ومستشارا للإصدار، وسيتم استلام طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب عبر الإنترنت، والخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة، www.ipo.com.kw.



وبهذه المناسبة، قال رائد جواد بوخمسين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، «إن زيادة رأس المال ستعزز من القاعدة الرأسمالية للبنك وتحسن من نسب كفاية رأس المال. كما ستساهم عائدات الطرح في تنفيذ أنشطة البنك الهادفة إلى تطوير نمو أعماله. وفي إطار جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة ومنافسة في المنطقة، فإننا نواصل التزامنا بتنفيذ استراتيجية التحول والتغيير التي تتماشى مع التطور المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي، وتعكس رؤيتنا التي تركز على المستقبل».



وأضاف بوخمسين «بصفتنا مؤسسة مصرفية تتطلع إلى المستقبل، سنوظف زيادة رأس المال في تحقيق الأهداف المحددة ضمن استراتيجيتنا الديناميكية، وذلك من أجل إثراء تجربة عملائنا، عبر توفير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم وتضيف قيمة حقيقية إلى أسلوب حياتهم. وإضافة إلى ذلك، سنواصل دعم الجهود الموجهة إلى الابتكار في القطاع المصرفي، من خلال الاستثمار في التقنيات الرقمية التي ستمكننا، بدورها، من توفير حلول شاملة لمواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق المحلية والإقليمية».



وأشار بالقول «نتوقع إقبالا على الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال KIB، وذلك نسبة الى الثقة الكبيرة التي يحصدها البنك اليوم بين أوساط المساهمين والعملاء، وبناء عليه ارتأينا أن نتيح الاكتتاب الكترونيا للمكتتبين من خلال نظام IPO Kuwait الذي توفره الشركة الكويتية للمقاصة، والذي يتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام وذلك لتوفير الوقت والجهد على المكتتبين، وهذا ما يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة الى إيجاد حلول مرنة رقمية لكافة المعاملات».



وتمثل الأسهم الجديدة المطروحة ما نسبته 34.98% من رأس المال المدفوع الحالي ليرتفع رأسمال البنك بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال إلى 165.4 مليون دينار، ستدعم زيادة رأس المال المركز المالي للبنك حيث سترتفع حقوق الملكية بمبلغ 60.0 مليون دينار تقريبا.



الجدير بالذكر أن KIB قد تمكن من تحقيق نتائج مالية إيجابية للسنة المالية 2022، حيث حقق صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك وبلغت 13.6 مليون دينار تقريبا، بربحية 7.92 فلوس للسهم بنمو ملحوظ بنسبة 25%، مقارنة بالسنة المالية 2021.



وبينت النتائج المالية المجمعة نمو في الأصول نسبته 14%، لتصل إلى إجمالي مبلغ 3.58 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.14 مليارات دينار تقريبا في نهاية العام الماضي، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك بمبلغ 346 مليون دينار، ليصل إلى إجمالي مبلغ 2.62 مليار دينار تقريبا كما في نهاية عام 2022، مقارنة مع 2.27 مليار دينار كما في نهاية العام 2021، محققا بذلك نمو في المحفظة التمويلية بنسبة 15%، مما يدل على مسار نمو تصاعدي للبنك وأداء مالي سديد. وحول البيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام 2023، فقد حقق KIB صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بنحو 3.5 ملايين دينار وبربحية سهم بلغت 3.15 فلسا خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بـ 2.4 مليون دينار وربحية سهم بلغت 2.22 فلس خلال الربع الأول من العام 2022 وبنسبة نمو 42%.



بينما بلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية 17.2 مليون دينار تقريبا بنسبة نمو 7% مقارنة مع الربع الأول من 2022، وبالنسبة للمركز المالي فإن نمو الأصول يرجع الى ارتفاع حجم المحفظة التمويلية بقيمة 143 مليون دينار تقريبا لتبلغ حوالي 2.57 مليار دينار كما في نهاية مارس 2023، مقارنة بنحو 2.43 مليار دينار كما في نهاية مارس 2022، محققا نموا نسبته 6%.



بالإضافة الى الارتفاع في حجم محفظة الاستثمارات المالية والتي تتضمن صكوكا ذات جودة عالية، حيث نمت بمبلغ 5.7 ملايين دينار، لتصل إلى نحو 305 ملايين دينار في نهاية الربع الأول من العام 2023، مقارنة بنحو 300 مليون دينار للربع الأول من العام 2022.