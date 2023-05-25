قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين إن تفاقم الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تدعو إلى القلق البالغ وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لحماية حق الشعب الفلسطيني في الصحة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لـ«كونا» على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للصحة العالمية عبر جلسة النقاش الخاصة بالأوضاع الصحية في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري.



وأضاف السفير الهين أن الكويت قد دانت وبشدة الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بشكل عام وانتهاكات حقهم في الصحة بصفة خاصة، لاسيما أن تقرير مدير عام منظمة الصحة العالمية الخاص بالحالة الصحية في الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي يكشف تماما حجم المعاناة والكم الهائل من الانتهاكات.



وأكد «أننا نطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على حماية مقومات الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع حماية الفلسطينيين من الانتهاكات ومن بينها الحرمان من الحق في العلاج ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين اليومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية».



وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار معاناة الشرائح المجتمعية الفلسطينية الأكثر ضعفا مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، مؤكدا «بل يتعرضون لكل الانتهاكات بما في ذلك في الوصول إلى المستشفيات أو العثور على العلاج».



وذكر السفير الهين أن الكويت دعمت مشروع القرار الذي تقدم به مجلس وزراء الصحة العرب والمدعوم من الدول الشقيقة والصديقة بشأن مسؤولية منظمة الصحة العالمية في ضمان وإعمال حقوق الفلسطينيين في الصحة.