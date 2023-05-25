عبدالعزيز الفضلي



نظمت جمعية الكشافة الكويتية، بالتعاون مع المعهد الوطني للقادة، برنامجا تدريبيا بعنوان «إدارة المشاريع والأزمات والإسعافات الأولية»، وذلك بمشاركة العديد من قادة الكشافة الكويتية والخليجية.



وقال رئيس المنظمة الكشفية العربية ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي في الحفل الختامي للبرنامج التدريبي: إننا نعمل من خلال هذه البرامج على التطوير التعليمي والأكاديمي، وهو من صميم نهجنا كجمعية تسعى إلى رفع قدرات الشباب ومنتسبي الحركة الكشفية، مشيرا إلى أن البرنامج أقيم على مدى 3 أيام بالتعاون مع المعهد الوطني للقادة، وهو تابع لشركة حكومية، وهي الشركة الوطنية للمشاريع التكنولوجية.



وأوضح د.الطريجي أن ما تم طرحه في البرنامج سيعود بالفائدة على المشاركين خاصة انه ركز على كيفية إدارة المشاريع والتعامل مع الأزمات والإسعافات الأولية وفق خطة موضوعة وبرنامج زمني محدد، معربا عن بالغ شكره وتقديره للقائمين على المعهد الوطني للقادة وللشركة الوطنية للمشاريع التكنولوجية الذين قاموا بتقديم كل ما هو جديد في هذا البرنامج الهادف.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية للمشاريع التكنولوجية أنس ميرزا: « سعداء بتقديم مثل هذه البرامج التدريبية لجمعية الكشافة الكويتية وللعديد من الجهات الحكومية والأهلية»، داعيا الجهات المعنية الى تكثيف تلك البرامج، لاسيما ان العنصر البشري هو الأهم في بناء المجتمعات والدولة.



وأضاف ميرزا أن الهدف من إقامة هذا البرنامج يأتي لتطوير قدرات المنتسبين للحركة الكشفية والبنية التحتية لمعلوماتهم والارتقاء بها من خلال البرامج المتنوعة التي يقدمها المعهد الوطني للقادة والذي يعتبر جزءا من مجموعة الشركة الوطنية للمشاريع التكنولوجية، شاكرا جمعية الكشافة الكويتية وعلى رأسها د.عبدالله الطريجي الذي يعد داعما للمشاريع التي تخدم أفراد المجتمع.



بدوره، أكد مدير عام المعهد الوطني للقادة محمد الخليفي، ان البرنامج شهد نقلة نوعية في تبادل المعلومات والخبرات التي يمكن تطبيقها في الأمور اليومية المتعلقة بالكشافة ومنتسبيها خاصة أنها حركة تربوية شبابية تطوعية، لافتا إلى أن ما تم تقديمه لا يقتصر على برامج تدريبية فقط بل تضمن التطور التكنولوجي لدمجه ما بين التجربة التعليمية والتدريبية لنرتقي بالمستوى التعليمي على مستوى الكويت وأيضا الخليج، خاصة ان البرنامج شارك فيه عدد من ممثلي الدول الخليجية.