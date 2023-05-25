

حذرت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من عقار «جي اتش بي» جاما هيدروكسي بيوتريت الطبي، لما يترتب عليه من آثار جانبية، والمجرم دوليا ومحليا تحت بند المؤثرات العقلية.



وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي، أن العقار يستخدم بشكل مشروع في المستشفيات لقصد التخدير في العمليات الجراحية، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة استخدامه دوليا في أعمال غير مشروعة مثل تخدير الضحايا به حتى انه قد يمحو جزءا من الذاكرة بعد الاستفاقة من مفعوله.



وأضافت أن هذا العقار عبارة عن مادة سائلة ليس لها لون ولا رائحة، وقد تخلط مع أي سائل آخر وتعمل على بطء أو منع الرسائل بين الدماغ والجسم، لافتة إلى أنها تعتبر مادة مجرمة دوليا ومحليا بالكويت تحت بند المؤثرات العقلية ومدرجة بجدول (2) بند رقم (30) في جداول ومستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالقانون رقم (48) لسنه 1987.



وبينت أن كلا من منظمة الأغذية والدواء الأميركية وهيئة الأمم المتحدة في فيينا حذرتا من تصنيع وتداول هذا العقار كما حظرت تداوله في جميع دول العالم.



وأهابت الإدارة بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لمواجهة مشكلة المخدرات التي تستهدف شباب الوطن، داعية أولياء الأمور للالتفات إلى أبنائهم وتوعيتهم بآفة المخدرات والأضرار الناجمة عنها وخطورتها صحيا والمساءلة القانونية الناجمة عن حيازتها أو استعمالها.