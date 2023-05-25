قال سكان في الخرطوم إن اشتباكات اندلعت امس بين طرفي الصراع في العاصمة السودانية مما يهدد بانهيار وقف إطلاق نار هش يهدف للسماح بوصول المساعدات وتمهيد السبيل لهدنة تدوم لفترة أطول.



وقال شهود إن اشتباكات وقعت في عدة مناطق بالعاصمة بعد ظهر امس، وأضافوا أنه أمكن رؤية أعمدة دخان أسود تتصاعد إلى السماء في غرب وسط الخرطوم وسماع دوي قصف بالقرب من معسكر للجيش في جنوب المدينة.



وسمعت أصوات اشتباكات ونيران مدفعية في بحري، إحدى المدن الثلاث التي تشكل ولاية الخرطوم.



وقال شهود في أم درمان، المدينة الثالثة، إن طائرة مقاتلة تابعة للجيش أسقطت ونشرت قوات الدعم السريع مقاطع مصورة تظهر الحادث على ما يبدو.



وفي وقت سابق، أبلغ سكان عن قصف مدفعي قرب قاعدة وادي سيدنا العسكرية في ضواحي أم درمان.



وفي نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال اثنان من السكان إن الاشتباكات المستمرة منذ أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى التهام النيران لمعظم أقسام السوق الرئيسية.



وقال نشطاء في زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، إن جماعات مدعومة من قوات الدعم السريع حاصرت المدينة وبدأت في نهب المنازل والشركات. ويبدو أن خدمة شبكات الهاتف انقطعت في كل من زالنجي والجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور التي قتل فيها المئات منذ الشهر الماضي.



في الاثناء، ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الوضع في السودان بأنه «مفجع» وقال إن هناك شهادات «مقلقة للغاية» عن وقوع عنف جنسي في الخرطوم ودارفور.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من مليون نزحوا داخل السودان وفر 319 ألفا إلى دول مجاورة، بعضها يعاني من الفقر ولديه تاريخ من الصراعات الداخلية.



وقال فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين امس إن كثيرين منهم توجهوا إلى تشاد ومصر في الأيام القليلة الماضية.



وأضاف في تغريدة على تويتر «مساهمات المانحين في خطة التعامل مع اللاجئين لاتزال شحيحة. نحن بحاجة إلى مزيد من الموارد بشكل عاجل لدعم البلدان المضيفة للاجئين».