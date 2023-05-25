

بيروت - أحمد عز الدين



قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ابواب المجلس ليست موصدة امام التشريع ولا امام انجاز الاستحقاق الرئاسي الذي نأمل أن يكون موعده اليوم قبل الغد، داعيا لانتخاب رئيس يؤمن بلبنان وطن نهائي ويلتزم اتفاق الطائف وتحقيق الاصلاح ويرفض التوطين.



ووجه الرئيس بري كلمة لمناسبة «عيد التحرير» في 25 مايو وقال: في يوم النصر والتحرير نؤكد على أن لبنان الذي امتلك ولايزال يمتلك ابناؤه شجاعة وجرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي وكسر إرادته في تعطيل دوره في نظام المنطقة هم اليوم وعلى مستوى كافة قواهم السياسية مدعوون جميعا الى استحضار كل تلك العناوين التي مكنتهم من صنع إنجاز النصر التحرير وفي مقدمها وحدة الكلمة والموقف هم مدعوون الى ضرورة امتلاك الجرأة والشجاعة الوطنيتين في مواجهة أي إرادة داخلية أو خارجية تريد إغراق لبنان او إسقاطه من الداخل في دوامة الفراغ او من خلال ضربات التعطيل، مدعوون بالاحتكام الى الحوار والتوافق تحت سقف الدستور والمؤسسات في مقاربة كافة العناوين والقضايا الوطنية.



وتابع رئيس المجلس: وفي هذا الإطار وخلافا لما يروج له البعض تضليلا للرأي العام نؤكد من موقعنا السياسي والجماهيري والتشريعي أن أبواب المجلس النيابي أبدا هي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد وذلك رهن بتوافر الارادات الصادقة بأن تبادر كافة الكتل النيابية والنواب المستقلون الى توفير مناخات التوافق فيما بينها وإزالة العوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة اللبنانيين يجمع ولا يفرق، لديه القدرة على بناء حوار جاد ومثمر مع الشقيقة سورية لحل مسألة النازحين وإعادتهم الى بلدهم وإنجاز ترسيم الحدود بين البلدين الشقيقين، رئيس يؤمن بأن إسرائيل هي العدو الأساس للبنان وهي نقيض له في الموقع والدور والرسالة.



وختم الرئيس بري قائلا: الشكر أيضا في هذا اليوم الوطني والقومي للدول العربية الشقيقة والصديقة التي آزرت ودعمت لبنان في صنع تحرير أرضه وفي بناء مقاومته.