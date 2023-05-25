أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء»، عن ان الكويت تشهد تحولا إستراتيجيا في التعامل مع النفط كمصدر مهيمن على الدخل، إذ تستهدف تغيير إستراتيجيتها لتدخل في عمليات بيع وشراء النفط الخام تجاريا. وفي هذا الصدد، قال المصدر ان مؤسسة البترول بصدد إجراء دراسة لإنشاء ذراع تجارية لبيع وشراء النفط الخام، إذ عينت مستشارا فنيا لدراسة جدوى إنشاء الكيان الجديد. وأشار إلى أن المستشار الفني سيتولى دراسة الخيارات المتعددة والمتاحة أمام الكويت في تجارة المنتجات النفطية، مشيرا إلى انه من المتوقع أن تتضمن مسؤوليات الذراع التجارية الجديد بيع وشراء النفط بالإضافة إلى المشتقات النفطية المكررة من جميع دول العالم بما فيها الكويت على أساس تجاري بحت. وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة كانت توجها موجودا مسبقا لدى قطاع التسويق العالمي إلا ان ضغوطا حالت دون التنفيذ.