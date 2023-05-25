بات ريال سوسييداد قريبا من العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى بعد 10 سنوات، بعد فوزه على ضيفه ألميريا المنقوص 1-0 ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني. ورفع الفريق الباسكي رصيده الى 68 نقطة معززا مركزه الرابع وسيضمن التأهل الى دوري أبطال أوروبا، أما ألميريا الخامس عشر فتعرض لانتكاسة في مسعاه للبقاء بين الكبار، إذ يبتعد بفارق أربع نقاط عن أول المراكز الآمنة.



في المقابل، تعرض برشلونة منذ تتويجه بطلا قبل مرحلتين لخسارته الثانية تواليا بسقوطه أمام مضيفه بلد الوليد 1-3.



وفي مباراة أخرى، تعادل جيرونا السابع مع مضيفه سلتا فيغو الرابع عشر 1-1.



وتقام مساء اليوم مباراتان ضمن المرحلة الـ 36، حيث يستضيف في الأولى ريال مايوركا نظيره فالنسيا، فيما يحل أتلتيك بيلباو ضيفا على نظيره أوساسونا في الثانية.



إلى ذلك، رفعت لجنة السلوك في الاتحاد الاسباني لكرة القدم عقوبة الايقاف عن مهاجم ريال مدريد الاسباني البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في مباراة فريقه ضد فالنسيا بعد تعرضه لهتافات عنصرية. وقال بيان صادر عن الاتحاد الاسباني «نظرا للبراهين التي اظهرتها صور الفيديو التي تقدم بها نادي ريال مدريد فيما يتعلف بحادثة طرد فينيسيوس جونيور، قررت لجنة السلوك الغاء العقوبات التأديبية لهذا الطرد».إنجلترا



يستضيف مان يونايتد على ملعبه أولد ترافورد نظيره تشلسي مساء اليوم، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الثانية والثلاثين للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ويسعى يونايتد (69 نقطة) للخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير، لقطع الطريق على خامس الترتيب ليفربول (66 نقطة)، بضمانه المقعد الرابع والأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وإذا لم يوفق فلديه فرصة ثانية أمام فولام الأحد المقبل، فيما يأمل «البلوز» (43 نقطة) في فوز معنوي مهم.