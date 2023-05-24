واشنطن - أ ف ب: ترشح الجمهوري رون ديسانتيس الأربعاء رسميا لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة عام 2024 ليبدأ معركة ضد دونالد ترامب يتوقع أن تكون حامية الوطيس.



وقدّم حاكم ولاية فلوريدا أوراق الترشح للجنة الفيدرالية للانتخابات قبل ساعات من محادثة كانت مقررة مع إيلون ماسك عبر موقع تويتر.



ترشّح ديسانتيس البالغ 44 عاما منتظر بشدة لدى قطاعات من الجمهوريين الباحثين عن بديل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب البالغ 76 عامًا، والذي يشاركه أفكاره ولكن ليس أسلوبه.



إلا أن اختياره إطلاق الحملة خلال محادثة مع مدير تويتر، والتي يسيّرها رجل الأعمال الجمهوري ديفيد ساكس، يعد خطوة خارجة عن المألوف.



من جهته، عبّر إيلون ماسك عن ارتياحه لهذا الخيار، وقال "إنها المرة الأولى التي سنختبر فيها أمرا من هذا النوع على شبكة للتواصل الاجتماعي". ووعد "بمحادثة تشمل أسئلة وأجوبة حينيّة وغير مكتوبة".



إلا أن الملياردير المعروف بمواقفه السياسية غير الواضحة، حرص على توضيح أن هذه المحادثة يجب ألا تعتبر رعاية.



ويعتبر حاكم فلوريدا المنافس الرئيسي لدونالد ترامب لكسب ترشيح الحزب الجمهوري. وسينافس الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية في نوفمبر 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديموقراطي وسيكون على الأرجح جو بايدن.



واكتسب ديسانتيس شعبية عبر إطلاقه مواقف محافظة متشددة بشأن التعليم والهجرة. وقد حوّل ولايته إلى مختبر لأفكار المحافظين باسم المعركة ضد ما يعتبره "تفكيرا سليما مزعوما".



لكن طريقه إلى البيت الأبيض مليء بالعقبات.



فالحاكم الذي يعقد فيه عدد كبير من المحافظين آمالهم في الانتخابات الرئاسية بعد إعادة انتخابه في فلوريدا في نوفمبر 2022، يتقدم عليه وبفارق كبير دونالد ترامب المرشح رسميًا منذ 16 نوفمبر 2022، حسب عدد من استطلاعات الرأي.