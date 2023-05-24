عبدالكريم العبدالله

وضعت وزارة الصحة ضوابط وآلية جديدة لصرف "البدل النقدي" من رصيد الإجازات الدورية.



وجاء في الضوابط التي تنشرها "الأنباء"، أنه يتم الاستمرار في تقديم طلبات الاستبدال بالنسبة للموظفين الذين لم يتقدموا بطلب استبدال خلال عام 2023، على أن يتم حصر تلك الطلبات وإعداد كشوف بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية مع مراعاة التدقيق والمراجعة على الرواتب أو الترقيات.

وتضمنت الضوابط أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة وفقاً لنفس مرتب الموظف ومفرداته الذي يصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية في تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بالنظام المتكامل وبحسب مرتب اليوم الواحد عند صرف البدل على أساس أن الشهر مقداره 30 يوما.

وافادت الضوابط بأن الكشوفات تُعتمد من "مدير المنطقة - مدير الإدارة المركزية" وترفق معها السيرة الذاتية لكل موظف وترسل الكشوف للوزارة ، مع مراعاة عدم تكرار تقديم الطلب في نفس السنة الميلادية.