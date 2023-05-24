«صندوق الحسينان» أول صندوق عائلي رسمي في الكويت موثق من وزارة العدل

توجيه شباب الكويت لحفظ كتاب الله والتمسك به من أهم أهداف المسابقة





بحضور نائب المدير العام للبحوث والدراسات في وزارة الأوقاف د.سعد الشنفا وكبار الأئمة والخطباء في مساجد الكويت وعدد من أفراد عائلة الحسينان وأقربائهم، نظم صندوق الحسينان احتفالا لتكريم الفائزين بمسابقة حسن علي عبدالرحمن الحسينان، رحمه الله، لحفظ القرآن الكريم.



وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية ومنسق المسابقة مشعل الحسينان أن المسابقة تعكس الاهتمام الكبير من الصندوق لحفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على التمسك بكتاب الله وتوجيه الشباب نحو حفظه.



وقال الحسينان ان المسابقة تنظم بدعم المحسن أحمد حسن الحسينان وتخص أسرة الحسينان وأبناءهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم، لافتا إلى أن المسابقة تضم فئتين: الأولى المرحلة الابتدائية والثانية المتوسطة، وبلغ عدد المشاركين 23 مشاركا، والجوائز للحاصلين على المراكز الأربعة الأولى لكل فئة، مشيرا إلى أن صندوق الحسينان الاجتماعي تأسس عام 1994 وهو أول صندوق عائلي رسمي في الكويت موثق في وزارة العدل ويحمل رقما مدنيا.



بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة صندوق الحسينان الاجتماعي صالح الحسينان إلى أن الصندوق يعقد لقاءات شهرية للتعرف على أخبار العائلة وإنجازات الصندوق خلال الشهر والخطط المستقبلية.



وأشار الحسينان إلى أن الصندوق يقوم بعدة أنشطة مثل تكريم الطلبة وتنظيم المخيمات ورحلات العمرة والسفر للخارج، كما أن هناك اتصالا مع صندوق الحسينان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لإعداد اللقاءات السنوية.



من جانبه، أعرب إمام مسجد الدولة الكبير عمر الدمخي عن سعادته بتواجده في احتفالية تكريم حفظة كتاب الله من الفئتين الابتدائية والمتوسطة التي أقامها صندوق الحسينان الاجتماعي.



كذلك، أعرب إمام مسجد الدولة الكبير في شهر رمضان والإمام والخطيب في وزارة الأوقاف أحمد النفيس عن سعادته بتواجده وسط عائلة الحسينان، مبينا أن وجوه حفظة كتاب يملؤها النور والأمل والغبطة والسعادة والسرور.



من جهته، قال أحمد الحسينان، ابن المتبرع حسن الحسينان، رحمه الله، إن الهدف من إقامة المسابقة التي نظمها صندوق الحسينان الاجتماعي، بث روح حفظ كتاب الله في نفوس الأبناء وتشجيعهم عليه، مبينا أن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة أحد أهم أهداف صندوق الحسينان الاجتماعي والذي ينسجم مع الأهداف التي تحرص عليها وزارة الأوقاف ووزارات الدولة.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الحسينان د.أحمد نبيل الحسينان إن صندوق الحسينان الاجتماعي يهدف لتوطيد العلاقة بين أفراد العائلة في الكويت والمملكة العربية السعودية، مفيدا بأنه تم تنظيم رحلة إلى تركيا وهناك اجتماع سنوي لأبناء الكويت والسعودية عقد مؤخرا في الرياض وسيكون الاجتماع المقبل في المجمعة.