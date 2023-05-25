دمشق- هدى العبود

تعود الفنانة سمر سامي للاعمال الاجتماعية، حيث ستتصدى لبطولة مسلسل بعنوان «عقد إلحاق» الذي تعمل الشركة المنتجة «pentalans» على التحضير لتنفيذه تحت ادارة المخرج الشاب ورد حيدر والذي يخوض أولى تجاربه الاخراجية بالاعمال التلفزيونية، وتشاركها البطولة الفنانة دانا مارديني، فيما لم يتم بعد تحديد بطل العمل المكون من 12 حلقة، ومن المفترض ان تبدأ عمليات التصوير في الاسابيع المقبلة.



وكانت آخر اعمال الفنانة سمر سامي مسلسلات «على قيد الحب، على صفيح ساخن، أثر الفراشة»، بينما المخرج ورد سبق وأنجز عدة لوحات من سلسلة «بقعة ضوء» الناقدة والساخرة.