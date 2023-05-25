كشفت إيران اليوم الخميس، عن صاروخ (خيبر) الباليستي الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر مع رأس حربي شديد الانفجار بوزن 1500 كيلوغرام.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "الصاروخ تم تصميمه وصناعته من قبل الخبراء المحليين وهو من طراز الصواريخ الباليستية الدقيقة المزودة بأحدث المحركات التي تعمل بالوقود السائل".

وأضاف التلفزيون أن "الصاروخ صمم برأس حربي يبلغ طوله نحو أربعة أمتار ما يجعله قادرا على حمل أكثر من ألف طن من المواد الشديدة الانفجار".

وذكر أن الصاروخ يتمتع بسرعة فائقة وقدرة تحليق عالية مع عدم كشفه من قبل أنظمة الرادار.