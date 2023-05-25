دمشق- هدى العبود

شارك الفيلم الوثائقي السوري القصير «روح الشرق»، سيناريو وإخراج المهند كلثوم، في المسابقة الرسمية ل«مهرجان النور السينمائي الدولي» في دورته الخامسة التي انطلقت في المغرب الأحد الماضي.



وقالت مديرة المهرجان حنان سككني، إن الدورة الخامسة نظمتها «جمعية معالم النور للثقافات والفنون»، بدعم من «المركز الوطني للسينما»



ويشهد المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 27 الجاري تكريم شخصيات فنية سينمائية، وتتنافس على جوائزه 10 أفلام روائية ووثائقية قصيرة من دول عدة.



وقال كلثوم عن الفيلم: «روح الشرق» هو بمثابة وثيقة سينمائية، فالتراث اللامادي هو تراث حي بالأساس بمختلف جوانبه الروحية المحركة للأفكار التي تتداولها الأجيال والتي وصلت إلينا، وأسعى من خلال عدستي السينمائية كما تسعى الأمانة السورية للتنمية بصفتها محكما دوليا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ووحدة دعم وتطوير التراث الثقافي السوري والجهات المعنية، لحصر عناصر التراث والحفاظ عليها كجزء من المكون الانتمائي لهوية تميزنا وتميز تنوعنا الثقافي، أضافة الى ذلك يتم إعداد الملف المتعلق بترشيح مدينة دمشق ضمن قائمة المدن المبدعة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو في مجال الحرف التقليدية والفنون الشعبية، في هذا السياق يأتي إطلاق الأنشطة الداعمة لتسجيل دمشق الصبية ذات العشرة آلاف عام، مدينة مبدعة بين قريناتها على شبكة اليونيسكو، فولد «روح الشرق».



يذكر ان فيلم "روح الشرق" وثائقي- ديكودراما قصير- لا تتجاوز مدته الستة عشر دقيقة، ويروي على لسان الحكواتي وشريط صندوق الفرجة حكاية آلاف السنوات من الابداع والعطاء، وينتهي الفيلم وتبقى الحكاية مستمرة، وهو سيناريو وإخراج: المهند كلثوم، مدير التصوير: صفوان الشاعر، كتابة النص: أنصاف سليطين، الراوي: موفق الأحمد، مدير الإنتاج: بسام خدام، مونتاج وغرافيك: فراس فؤاد جديد، التنسيق الإعلامي: نور ملحم.