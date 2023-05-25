القاهرة - خلود أبوالمجد

أطلق مركز السينما العربية النسخة الجديدة من قائمة الـ 101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية والتي تحتفي بالأشخاص الأكثر تأثيرا في السينما العربية خلال العام الماضي، وذلك في إطار الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المركز في الدورة 76 من مهرجان «كان» السينمائي.



قائمة الـ 101 الأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية، يطلقها سنويا مركز السينما العربية، وتضم أسماء يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، وقد وقع الاختيار عليهم وفقا للأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية خلال الـ 12 شهرا الأخيرة.



وقد ضمت القائمة كلا من: 21 مخرجا، و12 منتجا، و12 ممثلا، و7 فنانين من فريق العمل خلف الكاميرا، و21 موزعا (14 جهة)، و12 شخصية مؤثرة في الهيئات الحكومية العربية (9 جهات)، و10 من مديري المنصات (5 جهات)، وإعلاميتين، و13 من رؤساء ومديري المهرجانات (9 جهات)، و7 ممولين (5 جهات).



قائمة الـ 101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية تمثل 24 دولة، 15 دولة عربية و9 دول غير عربية، تتصدر مصر ولبنان القائمة برصيد 23 اسما لكل منهما، تليهما السعودية (17)، والأردن (11)، وتونس (9)، وفلسطين (7) وسورية (5)، والإمارات (4)، والسودان (3)، والكويت (3)، والمغرب (2)، والعراق (2)، ثم اليمن وقطر باسم واحد لكل منهما.



الدول غير العربية، تصدرتها الولايات المتحدة الأميركية برصيد 4 أسماء، تلتها المملكة المتحدة (3)، وفرنسا (2)، وإيطاليا (2)، ثم اسم واحد لكل من كندا والهند وموناكو وجنوب أفريقيا.



وتضم القائمة من مصر النجوم: يسرا، تامر حسني، أحمد مالك، حسين فهمي، صناع السينما: مروان حام وأحمد مراد وأحمد المرسي وأحمد حافظ وهبة عثمان وأمير رمسيس ومحمد حفظي وسالي الحسيني، والموسيقار هشام نزيه، والمنتجين ماريان خوري وشاهيناز العقاد، والموزعين جابي خوري ورمزي خوري، بالإضافة إلى كل من أشرف سالمان المدير التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد شرقاوي مدير المسلسلات العربية في «نتفليكس»، ونشوى جاد الحق المدير العام لمنصة WATCH IT.



ومن الإمارات تضم القائمة كلا من: معاذ الشيخ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «ستارز بلاي»، الكاتبة السينمائية بثينة كاظم مؤسسة ومديرة سينما عقيل، ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام، مدينة دبي للاستديوهات، مدينة دبي للإنتاج، محمد المبارك رئيس مجلس إدارة إيمج نيشن، ومن الأجانب تضم القائمة: الكندي هانز فرايكن رئيس لجنة أبوظبي للأفلام، والبريطاني مارك وايتهيد المدير التنفيذي لـ «إيمج نيشن أبوظبي».



وتضم القائمة من السعودية كلا من المخرج عبدالإله القرشي، والممثلة وصانعة الأفلام فاطمة البنوي، وزينب أبوالسمح المدير العام لـ MBC Studios، وعلاء يوسف فادن رئيس مجلس إدارة تلفاز 11، الشيخ وليد الإبراهيم مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، وهديل كامل المدير العام لشبكة راديو وتلفزيون العرب، والأمير الوليد بن طلال، والمنتج محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وم.عبدالله الراشد مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وم.عبدالله القحطاني الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية، والمنتج السعودي فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لشركة استديوهات موڤي muvi studios، وسلطان الحكير مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موڤي سينما muvi cinema، والمخرج والمنتج السعودي ممدوح سالم الرئيس التنفيذي لشركة رواد ميديا، وعبدالله الداوود رئيس مجلس إدارة شركة الترفيه للتطوير والاستثمار.



وبالإضافة إلى هذه الأسماء، تضم الكيانات والشركات السعودية 5 من الأجانب هم البريطاني سام بارنيت المدير التنفيذي لمجموعة MBC، والجنوب أفريقية ناتاشا ماتوس همنجواي رئيسة الشؤون التجارية والتسويق في «شاهد»، والبريطانية شارلين ديليون المدير التنفيذي لفيلم العلا، والأميركي واين بورغ مدير قطاعات الصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في نيوم، والأسترالي أدون كوين الرئيس التنفيذي لشركة موڤي سينما.



ومن الكويت: المخرج عبدالله العراك، الشيخة دانة ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة OSN، هشام الغانم المدير التنفيذي لشركة فرونت رو.

من الأردن تضم القائمة صناع الأفلام: أمجد الرشيد، وباسل غندور، ودارين سلام، والنجمة صبا مبارك، والمؤلفة الموسيقية سعاد بشناق، والمنتجة والمؤلفة رولا ناصر، وندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي الدولي، والأمير علي بن الحسين رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والأميرة ريم علي المفوض التنفيذي في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومهند بكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وطارق أبولغد مؤسس والمدير التنفيذي لشبكة الإعلام العربية.



ومن لبنان تضم القائمة: النجمة رزان جمال، وصناع الأفلام: وسام شرف، وميشيل ونويل كسرواني، ومصممة الصوت رنا عيد، والإعلامية ريا أبي راشد، وجورج شقير مؤسس والمدير التنفيذي لشركة أبوت برودكشن، وسوسن الأصفري مؤسس ومديرة COCOON FILMS، وجو كوكباني الرئيس التنفيذي لشركة OSN، وطوني صعب نائب رئيس ستارز بلاي للمحتوى والشراكات الاستراتيجية، وهانيا مروة مؤسسة ومديرة سينما متروبوليس، وجاد أبي خليل مدير ملتقى بيروت السينمائي، وإلياس خلاط مدير مهرجان طرابلس للأفلام، وأنطوان خليفة مدير البرامج العربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وريما مسمار المديرة التنفيذية للصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وماريو حداد المدير التنفيذي لشركة إمباير إنترناشيونال، وماريو جونيور حداد رئيس التوزيع في إمباير إنترناشيونال، وسليم العازر الرئيس التنفيذي لشركة جولف فيلم، وجانلوكا شقرا مؤسس والمدير التنفيذي لشركة فرونت رو، وأجناس لحود الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للسينما والتسلية والترفيه، وطوني المسيح المدير العام لفوكس سينما، وحمد أتاسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيتي سينما، وسليم راميا رئيس مجلس إدارة شركة سليم راميا.