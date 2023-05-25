ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن قطاع المكافحة نفذ تمريناً عملياً صباح اليوم الخميس في مركز مبارك العبدالله الجابر الصباح لغسيل الكلى بمنطقة الجابرية، وأوضحت الإدارة أن مركز اطفاء حولي قام بتنفيذ التمرين والذي تم خلاله إخلاء المركز وتأمين الموقع وإنقاذ المصابين، كما تم إخماد حريق وهمي وقع في الدور الثاني، وأضافت الإدارة أن هذه التدريبات التي تقوم بها قوة الإطفاء العام بشكل دوري تهدف إلى رفع مستوى جاهزية وكفاءة رجال الإطفاء للتعامل السريع مع مثل هذه الحوادث وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات .