بإشراف نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد، واصلت فرق التفتيش بقوة الإطفاء العام صباح اليوم الخميس جولاتها التفتيشية على عدد من المشاريع قيد الإنشاء ومنشآت التشوين لقياس وتقليل مخاطر الحريق والتأكد من استيفاء أنظمة الإطفاء المؤقتة ومطابقتها لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتحقيقاً للأمن المجتمعي.

وجاءت الحملة مكملة للحملات الوقائية الاستباقية التي تقوم بها قوة الاطفاء العام على المشاريع قيد الإنشاء في مختلف المحافظات.

شارك بالحملة كل من مدير ادارة المشاريع الحكومية العميد حسن النعمة ومدير ادارة وقاية محافظة العاصمة العميد رائد العتيقي.