المحرر الأمني

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن افتتاح 3 جسور وإشارتين ونفق وطرق خدمية أخرى (مشروع تطوير شارع القاهرة) فجر غد الجمعة، وهي على النحو الآتي:

1.نفق طريق القاهرة مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز «الفحيحيل السريع».

2.جسر الالتفاف للقادم من شارع بغداد ومنطقة السالمية الى شارع عيسى بن سلمان (طريق 30) جنوبا باتجاه منطقة الفحيحيل.

3.الجسر الأول فوق النفق للقادم من شارع عيسى بن سلمان الخليفة (طريق 30) يسارا الى شارع القاهرة بإتجاه مدينة الكويت أو لشارع بيروت.

4.الجسر الثاني (فوق النفق لاتجاه من منطقة السالميه يسارا عبورا للتقاطع باتجاه شارع بيروت أو من شارع عيسى بن سلمان (طريق 30) عبورا للتقاطع الى شارع بيروت.

5.الطرق الخدمية أعلى النفق بالاتجاهين.