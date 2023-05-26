

في إطار حرص وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على الاندماج في ركب التطور وتوجه القيادة السامية نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة وبناء مستقبل أكثر استدامة، شارك وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتطوير بالوزارة د. منيف عبيد الهاجري في الفعالية التي أقيمت لشرح الاتفاقية الإستراتيجية بين الكويت وشركة Google في مركز جابر الأحمد الثقافي، وذلك برعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.



وأشار الهاجري إلى أن دعم ورؤية القيادة السياسية باستدراج كبرى الشركات العالمية وفتح الآفاق لها بالكويت سيساعد كثيرا على بناء الثقة لدى كل جهات الدولة وأخصها وزارة الأوقاف بشأن سرية المعلومات والحفاظ عليها، الأمر الذي كان يؤرق العاملين في نظم المعلومات كافة. كما أنه سيسهم بسرعة نقل واستخدام البيانات بين كل الجهات.



كما تقدم الهاجري بالشكر إلى كل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية، داعيا الجميع إلى مساندة هذه الخطوة واللحاق بها لأنه لن يكون هناك مقعد لمن يتخلف عن ركب التكنولوجيا.