أعلنت جامعة الكويت عن حصول م.انتصار الشحيمة على براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءة الاختراع والعلامات التجارية التابع لوزارة التجارة الأميركية عن جهاز يخدم الأطباء في استخراج الأجزاء المكسورة من المبارد المستخدمة في علاجات أعصاب الأسنان.



وقالت الجامعة في بيان صحافي إن عضو الهيئة الأكاديمية المساندة من قسم الهندسة الميكانيكية م.الشحيمة ركزت في مشروع الاختراع على عدة عناصر لتصميم الجهاز من أهمها أن يكون سريعا وبسيطا وأن يكون آمنا طبيا.



وأوضحت أن الاختراع يتميز بأنه آمن على المريض والطبيب المعالج إضافة إلى إمكانية حمل الجهاز ما يسهل من عملية انتقاله واستخدامه في مواقع عدة، كما أن للجهاز مجموعة قياسات يمكن استخدامها على جميع أحجام الأسنان.