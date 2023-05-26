

علي إبراهيم - علاء مجيد



حفزت أسعار الفائدة المرتفعة المواطنين والمقيمين وبعض المؤسسات العامة والخاصة على رفع حجم ودائعها في البنوك المحلية لتزيد بقيمة مليار دينار في أول 4 أشهر من 2023.



وتفصيليا، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن شهر أبريل الماضي، ارتفاع إجمالي الودائع في البنوك الكويتية إلى 47.95 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 46.91 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي.



وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بصورة رئيسية من إجمالي حجم ودائع القطاع الخاص الذي ارتفع وحده بنحو 947 مليون دينار في أول 4 أشهر من العام الحالي، إذ بلغ بنهاية أبريل الماضي نحو 35.93 مليار دينار مقارنة به 34.98 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع ودائع الحكومة خلال الفترة ذاتها بما قيمته 254.6 مليون دينار لتصبح 3.59 مليارات دينار بنهاية أبريل، مقارنة بـ 3.34 مليارات نهاية ديسمبر، فيما تراجعت ودائع المؤسسات العامة عن الفترة ذاتها بـ 153.4 مليون دينار لتصبح 6.65 مليارات دينار بنهاية أبريل مقارنة بـ 6.8 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.



وبالمقارنة على أساس سنوي، ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية أبريل بنسبة 2.6% وبقيمة 1.26مليار دينار لتبلغ مستوى 47.957 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية أبريل 2022 والبالغة 46.698 مليار دينار، كما ارتفعت 392 مليونا على أساس شهري مقارنة بـ 47.566 مليار دينار خلال مارس الماضي.



وبالنظر إلى الودائع الحكومية، فقد شهدت ارتفاعا خلال أبريل الماضي على أساس سنوي بلغت نسبته 13.98% وبقيمة 441 مليون دينار ليبلغ رصيد الودائع الحكومية 3.59 مليارات دينار بنهاية أبريل مقارنة برصيد بلغ 3.15 مليارات دينار بنهاية أبريل 2022، كما زادت على المستوى الشهري بواقع 153.8 مليون دينار مقارنة بـ 3.44 بنهاية مارس الماضي.



وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار، فارتفعت سنويا بنسبة 4.61% وبقيمة 1.58 مليار دينار خلال أبريل الماضي، ليبلغ رصيد الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك الكويتية 35.93 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة برصيد بلغ 34.346 مليارات دينار بنهاية أبريل 2022، بينما انخفضت على اساس شهري بنسبة 0.31% مقارنة بـ 36.04 مليار دينار بنهاية مارس الماضي.



وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية خلال أبريل وعلى أساس سنوي بنسبة 8.03% وبقيمة 132 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الاجنبية الى 1.77 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 1.64 بنهاية أبريل من العام الماضي.



وشهدت الائتمان تراجعا شهريا خلال شهر أبريل الماضي ليصل الى مستوى بلغ 52.234 مليار دينار لينخفض بقيمة 162 مليون دينار وبنسبة 0.31% مقارنة بشهر مارس الماضي الذي حقق الائتمان فيه 52.396 مليار دينار.



بينما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 3.14% وبقيمة 1.725 مليار دينار مقارنة بمستوياته في أبريل 2022 والذي سجل خلاله مستوى 50.5 مليار دينار.



وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا سنويا بنهاية أبريل من العام الحالي بنسبة 4.53% وبقيمة 84 مليون دينار لتصل الى 1.93 مليار دينار مقارنة بـ 1.85 مليار دينار بنهاية أبريل من العام الماضي، بينما سجلت تراجعا شهريا بلغ 0.76% مقارنة بمستويات مارس الماضي والبالغة 1.95 مليار دينار.



وسجلت القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا سنويا بنهاية أبريل الماضي بنسبة 5.96% وبقيمة 886 مليون دينار لتسجل مستوى 15.73 مليار دينار بالمقارنة بـ 14.84 مليار دينار في أبريل من عام 2022، بينما تراجعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.22% مقارنة بمستويات مارس الماضي البالغة 15.765 مليار دينار.



وشهدت ايضا القروض الموجهة لشراء اوراق مالية ارتفاعا سنويا بنهاية أبريل الماضي بنسبة 2.21% وبقيمة 70 مليون دينار لتسجل مستوى 3.232 مليارات دينار خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بـ 3.162 مليارات دينار بنهاية أبريل 2022، بينما تراجعت القروض شهريا بنسبة 3.2% مقارنة بمستويات مارس الماضي البالغة 3.339 مليارات دينار.