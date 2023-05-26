قال سلطان إن مشروع جراند هايتس السكني المتكامل في مصر بلغ مرحلة متقدمة من التطوير وتسليم الوحدات السكنية. ويعد مشروع جراند هايتس جزءا من مشروع أكبر تملكه شركة «كواديكو» التابعة للشركة الوطنية العقارية، حيث يضم المشروع الأكبر أجزاء يقوم بتطويرها ثلاثة مطورين. ويمتد هذا المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 3.8 ملايين متر مربع يلبي الاحتياجات السكنية لعدد السكان المتنامي في القاهرة وضواحيها.



وأضاف: «بلغت نسبة الوحدات المبيعة في المشروع بأكمله حتى نهاية عام 2022 ما مقداره 74%. كما تم تسليم 157 وحدة جديدة للعملاء خلال عام 2022، ليصل إجمالي عدد الوحدات المسلمة إلى 700 وحدة. كذلك شهد مجتمع «جراند هايتس» الكبير زيادة ملحوظة في عدد أعضائه، حيث انضم إليه ما يقارب 500 أسرة جديدة».