

استعرض بنك الكويت الدولي (KIB) المزايا الحصرية التي توفرها بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية، وذلك في إطار استعداداته لموسم السفر والتسوق. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك التي تهدف إلى مكافأة عملائه لولائهم الدائم، وتوفير كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم وترتقي بتجربتهم المصرفية وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعاره «بنك للحياة».



وبهذه المناسبة، قال مدير شرائح العملاء في KIB، خالد الحليبي: إن هذه المزايا الحصرية والمخصصة لحاملي بطاقة فيزا إنفينيت، تعكس اهتمام KIB وحرصه على مواكبة تطلعات عملائه، إلى جانب تركيزه على أدق التفاصيل التي تصنع فرقا في حياتهم اليومية. ونحن نواصل تأسيس الشراكات مع العلامات التجارية الراقية في قطاع خدمات السفر من الدرجة الأولى وغيرها، لضمان توفير تجربة مصرفية حصرية، وذلك من خلال مجموعة من المزايا التي تعكس ثقافة أولوية العملاء المميزين في KIB.



وتوفر بطاقة فيزا إنفينيت، طوال موسم العطلات، باقة واسعة من المزايا المخصصة، على غرار الاسترداد النقدي لغاية 5%، والتغطية التأمينية الشاملة خلال السفر، وعمليات التحويل المصرفي المحلية والدولية المجانية، والخصم بنسبة 50% على صناديق الأمانات، إضافة إلى فرصة الاستفادة من خدمات الليموزين المجانية من المطار وإليه عند حجز تذكرة سفر من فئة درجة الأعمال أو الدرجة الأولى عبر خدمة Black كونسيرج الحصرية، والخصم لغاية 15% على خدمات النقل التي توفرها شركة «وياك» لتأجير السيارات مع سائق.



كما يمكن لعملاء KIB، حاملي بطاقات فيزا إنفينيت الائتمانية الوصول إلى أكثر من 1000 قاعة انتظار في المطارات العالمية، مع برنامج لاونج كي من VISA، إضافة إلى خصومات على الإقامة في مجموعة مختارة من الفنادق الفخمة، عند الحجز عبر booking.com والدفع باستخدام بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية من KIB، مع استرداد نقدي على تكاليف الإقامة لغاية 10%، وخصم لغاية 12% على حجوزات الفنادق والشقق الفندقية عبر agoda.com، وخصومات أخرى مختلفة تتراوح بين 20% على الإقامة في فنادق ومنتجعات جميرا، و15% على الخدمات ضمن مجموعة فنادق هوليدي إن العالمية.