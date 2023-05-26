علي إبراهيم



احتفت شركة أجنحة الشام للطيران في الكويت بمرور ثماني سنوات على تدشين عملياتها بين مطاري دمشق والكويت، وقامت بتكريم شخصيات من الإدارة العامة للطيران المدني ومكاتب السياحة والسفر المتميزين للعام 2022/2023



وقد ألقى منتصر خليل الرئيس التنفيذي لشركة مالك للسياحة والسفر (الوكيل العام لأجنحة الشام للطيران في الكويت) كلمة رحب فيها بالحضور، حيث شكر الإدارة العامة للطيران المدني ممثلة بالمدير العام للطيران المدني بالتكليف م.صالح الفداغي، على دعمه اللامحدود للشركة. كما ثمن حضور القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الكويت وأعضاء السلك الديبلوماسي المرافق، وشكر شركات السياحة والسفر الذين ساندوا الشركة منذ اليوم الأول ومنحوها ثقتهم واعتبرهم شركاء حقيقيين في ذلك النجاح.



وقال: «في البداية يتوجب علينا كشركة، أن نتقدم بالشكر الجزيل للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بإداراتها المختلفة لما قدمته من تسهيلات لنا أثناء فترة الأزمات تلك، دون أن ننسى كل الإدارات التابعة لوزارة الداخلية بمطار الكويت الدولي، والإدارة العامة للجمارك وكل الإدارات المختلفة الأخرى العاملة بمطار الكويت».



وأشار خليل الى ان العام المنصرم شهد بداية تعافي سوق السفر العالمي بعد سنوات عجاف نتيجة لجائحة كورونا، وخصوصا بسبب الإغلاقات الحكومية للمطارات وتقييد حركة المسافرين فيها، ولاسيما في الكويت ودمشق، وكانت من أبرز التحديات التي مرت على شركات الطيران في العالم، إلا أننا وبشكل استثنائي واجهنا تحديات إضافية لا تقل عن تلك الجائحة، فالعدوان الإسرائيلي المتكرر على مطاري دمشق وحلب، والذي أدى إلى إيقاف العمل بهما بشكل كامل لأكثر من مرة، إضافة إلى الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية، وتمكنا من تجاوز كل تلك المحن بالإصرار والعمل والتخطيط المسبق لإدارة الأزمات والكوارث، ولا شك أن دعمكم لنا ووقوفكم إلى جانبنا كان له الأثر الطيب في تجاوزها.



وشدد خليل على اننا نأمل أن تكون التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخرا سببا في اتساع عملياتنا في المنطقة وفتح محطات جديدة، لافتا الى ان أجنحة الشام بقيت محافظة منذ تشغيلها لمطار الكويت على سجل خال من المخالفات فيما يتعلق بالأمن والسلامة بالإدارة العامة للطيران المدني، كما انها الشركة الوحيدة في مطار الطويت التي لم تسجل أي مخالفة منذ تشغيلها في قبول الركاب مع إدارة الجوازات.



وزاد ان الشركة ستسير أولى رحلاتها إلى مطار حلب هذا الصيف بتاريخ 16 يونيو بمعدل رحلة أسبوعيا، كما قامت الشركة باستبدال برنامج الولاء «نقاطي» ببرنامج جديد «Cham Miles»، وإضافة خدمة سكاي شو الترفيهي على طائراتنا ليتمكن مسافرونا من الاستمتاع بما يودون مشاهدته من خلال العديد من البرامج المتوافرة لجميع الفئات خلال الرحلة.



وأكد خليل ان اجنحة الشام عمقت الشركة شراكتها مع شركتي فلاي ناس السعودية والجزيرة الكويتية في التعاون بنقل المسافرين بين المطارات السورية والسعودية مرورا بمطار الكويت الدولي بنجاح منقطع النظير، مشيدا بإدارة هاتين الشركتين لما قدمتاه من جهد لإنجاح هذه الشراكة.



وأثنى خليل على الدور الكبير لشركات السياحة والسفر، الداعم الأكبر، وهم سبب وجودنا هنا اليوم فقد قمتم بما يتوجب عليكم القيام به، كما اعرب عن شكره للشركة الأم «أجنحة الشام للطيران» ممثلة برئيسها المهندس «محمد عصام شموط» لدعمه المستمر لنا وتذليل كل الصعوبات، كما أشكر كل إدارات الشركة المختلفة، وأخص الإدارة التجارية وإدارة العمليات الأرضية وإدارة العمليات الجوية وكل الجنود المجهولين الذين عملوا في الظل لتكون أجنحة الشام على ما هي عليه اليوم، بالإضافة الى مديري وموظفي شركة مالك للسياحة والسفر الوكيل العام لأجنحة الشام للطيران في الكويت، وشركة مالك لخدمات الطيران على جهودهم الجبارة وامتثالهم والتزامهم بكل ما من شأنه تقديم الخدمة الأفضل لمسافرينا وجعل سفرهم أكثر أمنا وراحة.