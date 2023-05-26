نجحت شركة الحمراء العقارية بالتعاون مع TEDx الكويت في استضافة نسخة TEDx 2023 الأكثر مشاركة وإقبالا والتي تم تنظيمها في برج الحمراء للأعمال يوم السبت 20 مايو، وهو الأمر الذي كان مناسبة بارزة لكل من شركة الحمراء العقارية وTEDx الكويت للتعبير عن دورهما المحوري في تعزيز المسؤولية المجتمعية والاهتمام بتمكين جميع الفئات من الارتقاء بخبراتها ومعارفها ومشاركتها الحياتية خاصة فئات الشباب والنساء والمبادرين من أصحاب الأعمال الجديدة والشابة.



وقامت TEDx الكويت بدعوة واستضافة عددا من القيادات والشخصيات المحلية البارزة من مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ليشاركوا مع الحضور تجاربهم ورؤاهم واستشرافهم للمستقبل ليكون أكثر إشراقا وتحفيزا للأجيال الجديدة. وكان الطابق 55 في برج الحمراء للأعمال مكانا مميزا واستثنائيا كملتقى للمشاركين في هذا الحدث الخاص الذي استقطب حضورا طيبا من مختلف الفئات العمرية والثقافات والذين تواجدوا بدافع التعلم من المتحدثين والمشاركة بآرائهم حول المواضيع التي خصصتها هذه الفعالية لتتناول محاور متنوعة منها على سبيل المثال لا الحصر المشاريع الجديدة للشباب في الكويت، مسألة التفرقة والمساواة بين الجنسين، الهندسة المعمارية، الذكاء الاصطناعي في مجال العمل المصرفي، وغيرها من مواضيع تهم الحضور والمجتمع.



وتميزت قائمة المتحدثين في ندوة TEDx الكويت الجديدة في الحمراء بعدد من الأسماء الرائدة في مجالها، والتي ضمت: عبدالعزيز محمد البحر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ذا تيكن سيت (The Taken Seat) والرئيس التنفيذي في Mojo، أحمد جابر الشطي، خديجة إسماعيل عبدالله، متخصصة في مجال الشبكات، لجين صلاح الوزان، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الوزان التعليمية، سلمى الحجاج، المدير العام للموارد البشرية في بنك الخليج، وسرى سعود الصباح، مهندسة معمارية، كما ضم اللقاء كذلك مؤثرين شباب منهم ماجد مبارك العدواني.