

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن استئناف رحلاتها الجوية الى البحرين، وذلك اعتبارا من 25 الجاري بواقع رحلة يوميا، على أن تزيد عدد رحلاتها لتصل إلى 3 رحلات يوميا ابتداء من 15 يونيو 2023.



ومع استئناف هذه الخدمة سيتمكن المسافرون من وإلى البحرين، من زيارة أكثر من 160 وجهة في آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية.



وستغادر رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 1108 QR من مطار حمد الدولي عند الساعة 20:00، وتصل إلى مطار البحرين الدولي عند الساعة 20:50، في حين ستغادر الرحلة رقم QR1109 من مطار البحرين الدولي عند الساعة 22:20، وتصل إلى مطار حمد الدولي عند الساعة 23:15.



وسيتمكن المسافرون أيضا من الاستمتاع بميزات جمع نقاط «أفيوس»، عملة المكافآت الجديدة لبرنامج المسافر الدائم التابع للناقلة القطرية، مما يوفر لهم فرصا أكبر للاستفادة من الابتكارات الميزة المتعلقة بإنفاق واسترداد مكافآتهم.