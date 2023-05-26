

كرّمت «زين» اللاعبين الفائزين بجائزتها التشجيعية لأفضل لاعب في الجولة عن جولات القسم الثالث من دوري زين الممتاز، وذلك تشجيعا لهم وتقديرا لتميز أدائهم الذي أسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس للكرة الكويتية.



وأعلنت «زين» عن أسماء الفائزين، وهم: لاعب نادي النصر محمد دحام (الفائز بـ 3 جولات)، ولاعبي نادي كاظمة حمد الحربي وشبيب الخالدي، ولاعب نادي العربي حسين أشكناني، ولاعب نادي السالمية مبارك الفنيني، ولاعب نادي الكويت فهد الهاجري، وتم التكريم في مقر «زين» الرئيسي بحضور أعضاء اللجنة الفنية وممثلي الاتحاد الكويتي لكرة القدم ومسؤولي زين. وتقدم «زين» جوائز نقدية وعينية للاعبين والجماهير تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار في الموسم الواحد، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي، بحيث تقدم الشركة جوائز قيمة للاعبين والرياضيين تشجيعا لهم للسعي وراء التميز في الأداء، فهي تؤمن بأن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية سيسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة.



وتقدم «زين» جوائزها التشجيعية للرياضيين على النحو التالي: 10 آلاف دينار جائزة أفضل لاعب في الموسم، و500 دينار جائزة أفضل لاعب في الجولة، و5000 دينار جائزة هداف الموسم، و5000 دينار جائزة أفضل حارس في الموسم، و3000 دينار جائزة أفضل مدرب في الموسم، و2000 دينار جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم.



وتم تشكيل لجنة تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي يتم اختيار الفائزين بالجوائز التشجيعية بناء عليها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهم الكابتن سعد الحوطي رئيسا للجنة، ووائل سليمان، وأسامة حسين، ومحمد بنيان. وتعتبر زين الشريك والراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال المواسم (2022-2026)، والتي تتضمن الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري زين للدرجة الأولى، وكأس صاحب السمو الأمير، وكأس سمو ولي العهد، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين). ويرتكز دور «زين» حول 3 محاور رئيسية هي الدعم المادي الذي تقدمه للاعبين والرياضيين، وتواجدها على الساحة خلال المباريات وتفاعلها مع الجماهير، بالإضافة إلى مفاجأة جديدة كليا للمرة الأولى في الكويت، وهي أول لعبة «فانتسي» في تاريخ الدوري الكويتي، وهي الأنشطة التي تتماشى مع رؤية الاتحاد لتطوير الكرة الكويتية والرفع من شأنها كونها الرياضة الأكثر شعبية في الدولة.